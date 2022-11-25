Hani buralar medeniyetin beşiğiydi... Gece kulübündeki kavgada olanlar oldu

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga mekanın dışına taşarak sokakta devam etti. Tarafların acımasızca tekmeler ve yumruklar ile birbirine saldırdığı kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdi.

Tarafların güçlükle sakinleştirildiği olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet mensupları tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bayıltana kadar dövdüler

Olayın olduğu yerde ikamet eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada tarafların acımasızca birbirlerine saldırdıkları görüldü. Tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu olayda, bir kişi aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

Baş bölgesi dahil vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekme ve yumruk atılan şahıs, yerden kalkamadı. Ayrı bir yerde birbirine saldıran grup ise çevreden buldukları çeşitli kasa kutu gibi malzemeleri birbirine fırlattı.