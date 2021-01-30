Hani bunlar sanatçıydı? Cahit Berkay CHP’den istifa eden 3 vekile nefret kustu!

Sanatçıların tarafsız olması gerektiğini savunan CHP zihniyeti, iş dönüp dolaşıp kendilerine gelince bambaşka bir tablo ortaya koyuyor.

Kendisini sanatçı olarak lanse eden ve tarafsız olmaktan dem vuran müzisyen Cahit Berkay, CHP’nin yürüttüğü politikadan rahatsız olup istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine katılacaklarını açıklayan 3 vekil Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy’a ağır nefret kustu.

Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'u sorumsuzlukla suçlayan Berkay, 3 vekilin CHP'lileri enayi yerine koyduğunu iddia etti.

Berkay, sosyal medya hesabından "Eyy CHP den istifa eden üç milletvekili... Seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz... Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza; bu ne sorumsuzluktur?" mesajını paylaştı.

Daha önce de İnce'ye saydırmıştı!

Sanatçı olduğunu iddia eden Cahit Berkay, geçtiğimiz dönemde de Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Partiyi bölmekle suçladığı İnce'ye "haram ettirme" diye çıkışan Berkay "Zamanlaman muhteşem....umutlara balta olursun... sayın...ince... lütfen ince kal...verdiğim oyu haram ettirme..." ifadelerini kullanmıştı.

Kendisini "siyaset üstü, her insana ve siyasi partiye eşit, sevgi ve barış elçisi" gibi lanse eden Berkay’ın, yandaşı olduğu partiden istifa eden vekillere kin kusması ‘ikiyüzlülük’ olarak yorumlandı.