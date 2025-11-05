Hani Almanya’da ifade özgürlüğü vardı! Hilafet çağrısı yapan derneğe yasak

Almanya İçişleri Bakanlığı, düzenlediği çeşitli etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları aracılığıyla açıkça halifelik kurulması için çağrı yapan Muslim Interaktiv adlı derneği, "amaç ve faaliyetleriyle anayasal düzene ve halklar arası anlayışa aykırı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasakladı.

Yasak kararının ardından bu sabah Hamburg'da dernekle bağlantılı yedi adreste arama yapıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, derneğin Dernekler Yasası kapsamında yasaklandığını belirterek, "Sokaklarımızda saldırgan biçimde halifelik talep edenlere, İsrail devletine ve Yahudilere karşı dayanılmaz şekilde kışkırtanlara, kadın ve azınlık haklarını hiçe sayanlara hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm kararlılığıyla karşı koyacağız" ifadesini kullandı.

Bakanlık, yasaklama kararına gerekçe olarak Anayasayı Koruma Dairesi tarafından hazırlanan raporları gösterdi.

Yasak kapsamında derneğin tüm faaliyetlerinin sonlandırıldığı, internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının kapatıldığı ve mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Gençleri hedef alan çalışmalarıyla bilinen Muslim Interaktiv, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşmıştı. Derneğin TikTok hesabının 18 bin 700'den fazla takipçisi bulunurken, paylaşımları toplamda 389 binden fazla beğeni almıştı. Instagram hesabının yaklaşık 10 bin, YouTube kanalının ise 19 bin 100 abonesi vardı.

Ayrıca, Berlin ve Hessen eyaletlerinde Generation Islam (İslam Nesli) ile Realität Islam (İslam Gerçekliği) adlı iki derneğe yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 adrese baskın düzenlendi. Ancak bu derneklere ilişkin bir yasaklama kararı alınmadı. Güvenlik kaynakları, söz konusu iki derneğin Muslim Interaktiv ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

