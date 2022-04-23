Hani 4 milyondu Bay Kemal? Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğu şeklindeki sözlerine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 milyon olmadığını ve 278 bin olduğunu söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Bakan Dönmez; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kon TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve Türk Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Ersoy’un sorularını yanıtladı.

“Verilen rakamların çarpıtıldığını, doğru olmadığını ben bugün açıkladım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturalarıyla ilgili iddialarına yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Verilen rakamların çarpıtıldığını doğrul olmadığını ben bugün açıkladım. 4 milyonun elektriği kesik olsa çok büyük bir rakam demektir. Konut sayımız fazla. Köylerimizde evlerimiz var, yazlıklarımız var, tatil evlerimiz var. Bunlarla birlikte konut sayısı 38 milyona çıkmakta. Fiilen kullanılan mesken sayısı 20-25 milyona çıkmakta. 4 milyon rakamına göre yüzde 20’sinin kesik olması lazım. Bu kadar yaygın olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Türkiye’de an itibariyle 278 bin abonenin elektriği kesik. Böyle baktığınızda toplamda aslında geçici elektriği kesilen oran yüzde 1’in altında binde 6 abone diyebiliriz. Bizim için önemli olan herkes elektriğini düzenli kullansın. Çarpıtıcı açıklamalar yaparak vatandaşları yanıltmak doğru değil. Ayrıca biz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımız için destek programları başlattık. Bugün yaklaşık 2 milyon 140 bin hanenin 150 KW saate kadar olan tüketimlerini devlet karşılıyor. Bunu daha da genişlettik ısınma kavramını genişlettik sadece kömür yarımından sonra doğalgazdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı da bu kapsama alabiliriz. Bunun başvuruları alındı. 4 milyona yakın vatandaşımızın ödemelerini biz yapacağız. Dar gelirli veya düzensiz geliri olan vatandaşlarımız varsa biz onları değerlendirmeye alıyoruz. Kimsenin karanlıkta kalmasına bizim gönlümüz razı gelmez. Açıkçası bilinçli ve isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu ülkeye nasıl aydınlık günler vaat ediyor sorusunu merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Elektrik ve doğal gaz faturalarında sübvansiyon yaptık"

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki fiyatları değerlendiren Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada enerji fiyatları arttı, emtia fiyatları arttı, gıda fiyatları artıyor. Pandemiden dolayı bir çıkış oldu, arz arttı. Talebin arttığı, arzında onu karşılamadığı dönemlerde yükselme olur. Bu devam ederken 2 ay kadar önce Karadeniz’den komşumuz Ukrayna ve Rusya krizinden bahsediyorum o sıcak savaş ta bunun tuzu biberi oldu. Bu yıl ikinci çeyrekten sonra fiyatlarda düşme bekliyorduk. Fakat bu savaştan dolayı petrol ve gaz fiyatlarında artış yaşandı. Biz artışları vatandaşlarımıza direk olarak yansıtmadık. Biz hem elektrikte hem doğalgazda neredeyse 100 milyar liralık bir destek sağladık. Bu sene baktığımızda da hane halkına yüzde 75’ini yansıtmıyoruz. Sübvansiyon yapıyoruz, devlet bunu kendisi ödüyor. Bir başka ifadeyle 250 TL’lik faturanız geliyorsa bu 750 TL’dir, 500 TL’sini devlet ödüyordur. Kademe uygulamalarına gittik. KDV’de de bir düzenleme yaptık. Yüzde 18’den 8’e düşürdük. Elektrikte de bir sübvansiyon olduğunu görüyoruz. Doğalgazı 81 ile yaygınlaştırdık. Ülkenin yaklaşık 75-80’lik kısmı nüfusun doğalgaza erişmiş durumda yüzde 65’i de fiilen kullanıyor. Eskiden katı atık kullanıyorduk; odun kömür cinsinden. Kömürde önemli bir ithalatımız var. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Biz istikrarlı bir şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. 2002’de 5 şehirde doğalgaz kullanıyordu. Biz 81 şehrimize götürdük. O zamanlar 50’ye yakın ilçede kullanım varken şimdi 650 oldu. Önümüzdeki yatırım döneminde daha nüfusu düşük olan, şebekemize daha uzak olan yerlere gaz götüreceğiz. Doğalgazı yaygınlaştırıyoruz. Kalan il, ilçe ve beldelerimize de bir plan program kapsamında bunu götüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye enerjide maalesef dışa bağlı"

İthal alınan enerji kaynaklarıyla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Biz doğalgazın yüzde 99’unu yurt dışından ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92’sini ithal ediyoruz. Kömürde aşağı yüzde 30 ithalatımız var. Bu şunu gösteriyor. Türkiye enerjide maalesef dışa bağlı. Yerli kaynağı daha fazla kullandıkça dış etkenlerden kaynaklı fiyat dalgalanmalarının etkisi daha az olacak” dedi.

“Artan talebi karşılamak için büyük bir yatırım yapmış olduk"

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili açıklama yapan Bakan Fatih Dönmez, “Türkiye’nin ekonomisi büyüyor. Enerjiyi sadece konutlarda harcamıyoruz. İş yerlerimiz var, sanayilerimiz var. Ülke kalkındıkça enerjiye olan ihtiyacımız artıyor. Enerjinin durması ve sonra gelmesi hiç uygun değil. Bunu asla yapmadık ve olmayacak da. Dur kalk ile bir sanayinin kalkınması elbette mümkün değil. Biz artan talebi karşılamak için büyük bir yatırım yapmış olduk. Bunun bir çoğunu özel sektör eliyle yaptık. Burada yaklaşık 70 bin megavat kurulu güçten bahsediyoruz. Bunun yüzde 90’ını özel sektör yapmış oldu. Eskiden tek kurumumuz vardı. Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu. 31 bin megavattan 100 bin megavata geldik. Bunu arttırırken bir yenilenebilir kaynaklara da öncelik vermişiz. Daha önce hiç görmediğimiz enerji kaynaklarını ilave ettik. GES’lerimiz var, rüzgar, güneş, jeotermal enerjilerimiz var. Hayvansal ve evsel atıklardan üretilen gazlar var. Bunlarla birlikte çevreye olan zararı engelliyoruz” diye ifade etti.

“Bütün gaz ve kömür santrallerini kapatalım' diyorlar, bu mümkün değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “GES panelleri kuruyoruz. YEKA modelleriyle bunu hayata geçirmiştik. Güneşte mini YEKA adını verdiğimiz 10-15 megavat üretilecek yarışmacıların katılacağı güneş santrali yarışmaları yapıyoruz. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Bütün gaz ve kömür santrallerini kapatalım diyorlar. Bu mümkün değil. İklim değişiyor diyoruz. İklim değişikliği rüzgarın yönünü değiştiriyor. Sizin barajınız var, suyunuz yok. Burada sizin yakıtınız su. Üretim yapamıyorsunuz. Yenilenebilir enerji kaynakları düzensiz bir enerji kaynaklarıdır. Önce yenilenebilir kaynaklardan enerjimizi üretelim, ihtiyacımız varsa eksik kısmını doğalgaz, kömür gibi santrallerden elde edelim diyoruz” şeklinde ifade etti.

“GES projeleri için çiftçilerimize kredi açılacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “GES projeleri için çiftçilerimize kredi açılacak. Çiftçilerimiz güneş santrallerini kredi çekerek almış olacaklar. Belki kredi ödemesi bitmeyen kendi paralarını almış olacaklar. Ondan sonra ücretsiz elektrik kullanacaklar” ifadelerine yer verdi.

“Karbon salmayan araçlar yapacağız”

Hava kirliliğinin önüne geçmek adına yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bakan Dönmez, “Enerji kısmı özellikle karbon emisyonlarını üreten tesisler; santraller, ulaştırmada kullandığımız binek araçlarımız, ticari araçlarımız, uçaklarda, deniz vasıtalarında bunların hepsi hidro karbon yaktığı için; karbon salıyorlar. Burada iyileştirme yapılacak. İkinci olarak karbon salmayan araçlar yapacağız. Elektrikli otomobiller geliyor. Bunları bir yerden şarj etmek gerekecek. Bunlar dolaylı emisyon salan araçlar. Sizin elektrik üretim sisteminizin emisyon tutarı kullandığınız araca yansıyor demektir. Ama orada kullanılan elektriğin bizim üretim sistemimizden çıktığı için orada iyileştirme yapacağız. Kömürlü ve doğalgazlı enerji üretim sistemleri belki de 2050 yılında teknoloji ilerledikçe kalkacak. Biz nükleer santral yapıyoruz. Sıfır emisyonlu bir santral. Dünyada kömür ve doğalgazlı üretimden çıkacak daha temiz bir havaya kavuşacak” şeklinde konuştu.

“Biz kaynak noktasını ve çeşitliliğini arttırmış olduk”

Doğalgaz üretim kaynakları ile ilgili bilgi veren Bakan Fatih Dönmez, “Enerji krizi konusu için bu günden bir şey söylemek zor. Halen Ukrayna – Rusya arasındaki çatışmalar devam ediyor. Avrupa ülkeler de ağırlıklı olarak dışa bağımlı ülkeler. Avrupa Birliği yaklaşık 450 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bizim açımızdan bakınca bizde yüzde 40 civarı Rusya’dan gazımızı alıyoruz. İki kaynaktan bir dışarıdan bir de yakın zamanda faaliyete geçen Mavi Akın üzerinden alıyoruz. Biz bu konuda Rusya ile bir enerji sorunu yaşamıyoruz. Biz kaynak noktasını ve çeşitliliğini arttırmış olduk. Hele bir de kendi gazımız devreye girerse daha da bağımsız olacağız” ifadelerini kullandı.

“Toplamda 540 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz var”

Doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Toplamda 540 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz var. Biz o günden sonra tespit ve üretim kuyularımızı açtık. Şu anda da 9-10 tane kuyumuz açıldı. Fatih sondaj gemimiz sondajlarını yapıyor, birkaç hafta evvel Yavuz’da çalışmalara dahil oldu. Bunun yanı sıra sözleşmeler yapılıyor. Yaklaşık 65 ton ağırlığında devasa makinelerden bahsediyoruz. Oraya makineleri indiriyoruz. Oraya insanları indirmiyoruz. Su altı robotları var. O robotları indiriyoruz, onların kolları vasıtasıyla operatör arkadaşlarımız var; onların vasıtasıyla işlemlerimizi yapıyoruz. Filomuz 3 sondaj, 2 sismik gemisiyle devam ediyor. İnşallah Mayıs ayının ortalarında dördüncü gemimizde aralarına katılacak. 4 gemimizle dünyadaki sayılı bir filoya sahip olacağız. İnşallah nasipse Cumhuriyetimizin 100. Yılında Karadeniz’deki gazı çıkarmış olacağız. Biz bu sahalarda üretime hazırlık çalışmalarını yaparken bir taraftan da Fatih gemimiz keşif amaçlı sondaj çalışması yapıyoruz. Biz keşfettiğimiz sahalarda üretim kuyumuzu hazırlıyoruz. Adeta Karadeniz’in altını karış karış arıyoruz” dedi.

“Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyen bir takım mihraklar var”

Türkiye’de yapılan yatırımlara karşı çıkan STK’lar ile ilgili konuşan Bakan Dönmez, “Artık 2023’ten sonra yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Tabi zaman zaman çevreci kılığı altında bu projelere karşı çıkanları görüyoruz. Türkiye’nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyen bir takım mihraklar bir kısmı tabi saf niyetli vatandaşlarımız da var. Bunların arkasında maalesef Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen bir takım örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin olduğunu görüyoruz. Uyanık olmamız lazım. Çevre zaten bizim. Biz bir yatırım yaparken ÇET raporu istiyor bizden. Bir uzman raporu istiyor. Belli standartları yakalaması için de projesinde bir takım tedbirler alması gerekiyor. Çevreye bizde hassasiyet gösteriyoruz. Ama bu kaynakları kullanmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Bor madeni açısından dünyanın en büyük rezervlerine sahip bir ülkeyiz"

Bor üretim tesisleriyle ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Bor madeni açısından dünyanın en büyük rezervlerine sahip bir ülkeyiz. Dünyadaki rezervlerin yüzde 72’si ülkemizde. Dünyanın yüzde 62’sini biz karşılıyoruz. Bor 200’ün üzerinde sektörde kullanılıyor. Yüzde yüz bor her yerde kullanılamıyor. Bazı uygulama alanlarında yüzde 1 olarak kullanılıyor. Boru miktarına göre değiştirerek kullanılıyor. Borun çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili projeler yapıyoruz. Borlu çimento, borlu tuğla. Geçen gün bir çalışma yaptık ‘yanmaz bir çadır’ buna benzer inovasyon ve üretim projelerimiz var. Bizim yeni stratejimiz boru bir cevher olarak satmak yerine katma değerli ürünlere dönüştürüp satmak zorundayız. Bor katkılı dezenfektanlar yapılmış oldu. Projesi devam eden önemli bir yatırımımız var. Bor Karbür. Bildiğimiz çelikten daha da kabiliyetli, zırh niteliğinde kullanılan bir ürün. Biz bunu ithal ediyorduk şimdi biz yapacağız. Biz bunu cevher olarak satıyorduk. Amerika gibi ülkeler işleyip bize geri satıyordu. Şimdi o ithalatı durduracağız. Bu yıl 1 milyar doların üzerinde bir ihracat hedefliyoruz borda ve ETİ Maden’in diğer ürünlerinde” diye ifade etti.