CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı konuşma ile bir gün sonra TSK’ne hakaret eden Şebnem Korur Fincancı’nın önünde eğilmesi kafaları karıştırdı. Bir gün önce “TSK’nin arkasındayım” diyen Özel’in bir gün sonra TSK’ne hakaretten ceza almış Şebnem Korur Fincancı ile samimi bir şekilde poz vermesi akılları karıştırdı.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE YAPMIŞTI?

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik skandal sözleri nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.



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HANGİSİ GERÇEK ÖZGÜR ÖZEL

Hangisi gerçek Özgür Özel? TSK’nin arkasındayım diyen mi? TSK’ya hakaretten ceza alan Şebnem Korur Fincancı’nın önünde eğilen mi? "Biz, teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), onun mensuplarının, komuta kademesinin arkasında olduk, olmaya devam edeceğiz.” Bir siyasi partinin genel başkanı Türk Silahlı Kuvvetlerine en ağır iftiraları atan ve mahkeme tarafından cezaya çarptırılan bir kişi önünde böyle el pençe eğilir mi?

EĞİLDİĞİNİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katılmış, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından paylaşan, TSK’ne attığı iftiradan sonra hapis cezası alan Şebnem Korur Fincancı’nın önünde eğilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “TSK’nin arkasındayım” sözünün doğruluğunun takdirini kamuoyu verecektir.

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