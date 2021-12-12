Hangisi daha iyi? F-22 ve SU-57 kapışmasının sonucu belli oldu

Rusya ve ABD rekabeti savaş uçakları alanında da yarışa sahne olurken ABD'nin F-22 Raptor'u ve Rusya'nın Su-57'si karşı karşıya getirildi. Özellikleri itibariyle ikisi de güçlü olan uçakların birbirinden ayrılan özellikleri de bulunuyor.

F-22 Raptor mu SU-57 mi?

F-22 Raptor manevra kabiliyeti ve gizliliğe odaklanırken, Su-57 manevra kabiliyeti ve hızda olağanüstü bir performansa sahip. Amerikan F-22 ve Rus Su-57, beşinci nesil savaş uçakları olarak dikkat çekiyor. Tasarım felsefelerinde ise birbirinden apayrılar. F-22'nin mucitleri manevra kabiliyeti ve gizliliğe odaklanırken, Su-57'nin mucitleri ise manevra kabiliyeti ve hızda olağanüstü bir performansa sahip olmayı amaçladılar. National Interest portalı , hava düellosunu hangisinin kazanacağını söyledi. Voennoye Delo baskısı , okuyucuları için yayının özel bir çevirisini ve incelemesini hazırladı.

SU-57'nin özellikleri

Su-57'nin verimliliğinin ana faktörü, Mach 1.5'e kadar hızlara ulaşmasını sağlayan iki motorudur. Uçakta bir Belka radar sistemi ve modern bir elektroniğe karşı önlem sistemi var. Savaş uçağının tasarımında, dört adet K-77M radar güdümlü füzeyi barındıran iki iç silah bölmesi de bulunuyor. Kanat altı kaplamaları bir çift K-74M2 kısa menzilli güdümlü füze içeriyor.

F-22 Raptor'un özellikleri

F-22, Mach 1.4'e kadar hız sağlayan bir çift turbofan motora sahiptir. Düşman tehditlerini atlatmak ve düşman uçaklarını F-22 Raptor'u tespit etmeden önce tespit etmek için bir AN / APG-77 radarı kuruldu. Bu, savaşçının düşmanı ilk fark eden olmasını sağlar, bu da ilk ateş eden olmak için zamanı olduğu anlamına gelir. Gövdede, ikisi bir AIM-9M kızılötesi güdümlü füzeyi barındırabilen üç silah bölmesi. Başka bir bölmede altı adet AIM-120 radar güdümlü füze bulunuyor. Ayrıca bölmede uydu rehberli JDAM mühimmat olabilir.

The National Interest'in yazarları, bu uçaklar arasındaki olası bir düellonun nasıl sona ereceğini merak ettiler. Sonuçta, farklı aralıklarda farklı avantajları var. Su-57, uzun mesafelerde sinsi uçakları tespit edebildiği için bir dövüşü kazanabilir ve hıza verdiği önem, savaşa hızlı bir şekilde girmesini ve ardından hızla çıkmasını sağlar. İki savaşçı göründüğünde, Su-57'nin yüksek manevra kabiliyeti, düşmanı yok etme şansını önemli ölçüde artıracak. Bununla birlikte, F-22'nin kozunu elinde tutuyor. Düşmanı çok uzak mesafelerden de tespit edebilir, ancak aynı zamanda Su-57 radarından kaçabilir ve böylece sürpriz bir saldırı için pusuya düşürülebilir. Amerikan uçağının ondan önce kazanma şansı çok daha yüksek ve Su-57 birbirinin görüş alanında.

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