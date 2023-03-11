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Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

2023-03-11 12:41:46
Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Akgünlük bitkisi: Boswellia serrata bir hazine: Akgünlük bitkisi zengin bir boswellik asit kaynağıdır, vücut için farklı şekillerde fayda sağlar. Sağlıklı bir bitki olan günlük sakızı, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti. Akgünlük bitkisi. Mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici, öksürük giderici, saç hastalıklarını tedavi edici, astım ve niceleri... İşte Akgünlük sakızı nedir?

#1
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Akgünlük bitkisi yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir antienflamatuardır ve akciğerde meydana gelen yoğun miktarda balgamı ortadan kaldırır.Öte yandan Birçok bilimsel çalışmanın Akgünlük bitkisinin geleneksel kullanımını desteklediğini vurgulayan Dr. Ömer Coşkun, şunları kaydetti: ''Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir.

#2
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir. Ayrıca bu harika bitkinin vitamin altında balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı, nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir.

#3
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri de vardır.''

#4
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Akgünlük bitkisinin kanser hastalığında tümör büyümesini önlemede, kötü hücrelerin çoğalmasını ve yayılmasını engellemede de etkili olduğunu söyleyen Coşkun, sağlık açısından son derece önem taşıyan Akgünlük bitkisinin, Türkiye'de daha fazla tanıtılıp kullanımının yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekledi. Gizemli bir bitki olan Akgünlük bitkisi tonlarca yurt içi ve yurt dışı sipraiş veriliyor... İşte Akgünlük bitkisinin daha birçok bilinmeyen faydalarına şaşıracaksınız.

#5
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Mide ülseri : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir. Gastrit : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir.Öksürük : Günlük, çamsakızı öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlük manganla ( ateşe) atılıp buharı teneffüs (tütsülenir) edilir. Nefes Darlığı : Günlük, sinir otuyla öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlükle tütsülenir. Ses Kısıklığı: Günlük çiğnenmeye devam edilir, günlük tütsüsü yapılır. Havuç ile pişirilip yedirilir.

#6
Foto - Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Unutkanlık : Günlük kuru üzümle beraber çiğnenip yenmeye devam edilir. Günde 21 adet kuru üzüm, 3-5 adet günlük.Yara : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir.Kekemelik : Günlük sakızı çiğnenmeye devam edilir. İltihap : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir.Romatizma : Günlük öğütülüp sıcak bal şerbetine katılıp içilmeye devam edilir. Akgünlük sakızı : Afrika ve Hindistanda yetişen bir ağaçtır. Ağaç kabukları çizilerek sütü alınır. Kuruyunca günlük sakızı elde edilir. Çocukarınıza mutlaka kuru üzümle günlük çiğnediginizde zihin açar unutkanlığı önler.

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