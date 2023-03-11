Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var: iltihap karşıtı, bitiren rakip altın aday! Herkesin gözü onda tonlarca alıyorlar

Akgünlük bitkisi: Boswellia serrata bir hazine: Akgünlük bitkisi zengin bir boswellik asit kaynağıdır, vücut için farklı şekillerde fayda sağlar. Sağlıklı bir bitki olan günlük sakızı, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti. Akgünlük bitkisi. Mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici, öksürük giderici, saç hastalıklarını tedavi edici, astım ve niceleri... İşte Akgünlük sakızı nedir?