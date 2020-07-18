Hangi üniversiteye kaç puanla girilir 2020? Aldığım puanla girebilecek üniversiteler
2020 ÖSYM üniversite puanları. Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? Sorusu 2020 YKS sınavına giren ve YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite puanları 2020 2 yıllık, üniversite puanları İstanbul 2020, üniversite puanları 4 yıllık YKS sonuçları taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan durumlarına göre üniversite tercihleri gerçekleştirilecek. Peki üniversiteler kaç puanla alıyor? Üniversitelere kaç puanla girilir? Hangi üniversiteye kaç puanla girebilirim? İşte YÖK Atlas 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite puanları.
ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 170 barajı geçen 4 yıllık lisans programları tercih edebiliyor. İşte 2020 taban tavan puanları listesi “Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir”, “Aldığım puanla girebilecek üniversiteler hangileri? Başarı sıralamama göre girilebilecek bölümler hangileri? gibi soruların cevaplarını üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak edilmekte.
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU