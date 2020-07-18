Hangi üniversiteye kaç puanla girilir 2020? Aldığım puanla girebilecek üniversiteler

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 170 barajı geçen 4 yıllık lisans programları tercih edebiliyor. İşte 2020 taban tavan puanları listesi “Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir”, “Aldığım puanla girebilecek üniversiteler hangileri? Başarı sıralamama göre girilebilecek bölümler hangileri? gibi soruların cevaplarını üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak edilmekte.

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