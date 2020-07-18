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Eğitim

Hangi üniversiteye kaç puanla girilir 2020? Aldığım puanla girebilecek üniversiteler

2020 ÖSYM üniversite puanları. Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? Sorusu 2020 YKS sınavına giren ve YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapmaya hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite puanları 2020 2 yıllık, üniversite puanları İstanbul 2020, üniversite puanları 4 yıllık YKS sonuçları taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan durumlarına göre üniversite tercihleri gerçekleştirilecek. Peki üniversiteler kaç puanla alıyor? Üniversitelere kaç puanla girilir? Hangi üniversiteye kaç puanla girebilirim? İşte YÖK Atlas 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans üniversite puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:58:00 - 2020-07-18 20:58:35
Hangi üniversiteye kaç puanla girilir 2020? Aldığım puanla girebilecek üniversiteler

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 170 barajı geçen 4 yıllık lisans programları tercih edebiliyor. İşte 2020 taban tavan puanları listesi “Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir”, “Aldığım puanla girebilecek üniversiteler hangileri? Başarı sıralamama göre girilebilecek bölümler hangileri? gibi soruların cevaplarını üniversite tercihinde bulunacak adaylar tarafından merak edilmekte. 

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