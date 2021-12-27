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Eğitim Hangi üniversiteler online eğitime geçti? Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?
Eğitim

Hangi üniversiteler online eğitime geçti? Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?

Omicron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam edilirken, Türkiye’de omicron varyantı nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika bilgilerine göre bazı üniversitelerde uygulamalı dersler hariç tüm derslerin online yapılması kararlaştırıldı. Peki Hangi üniversiteler online eğitime geçti? Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti? Koç Üniversitesi çevrim içi eğitime mi geçti?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 09:50:00 - 2021-12-27 09:53:36
Hangi üniversiteler online eğitime geçti? Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?

Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime geçti mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Koca, "Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır'' uyarısında bulundu. Türkiye’de de omicron kaynaklı vakaların artmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin sona erip ermeyeceği merak edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını belirtti. Omiciron varyantı nedeniyle bazı üniversiteler de çevrimiçi eğitime geçti.

Boğaziçi üniversiteler online eğitime mi geçti?

Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitime geçti mi? Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

Koç Üniversitesi ne zaman kadar çevrimiçi eğitime devam edecek?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

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