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Eğitim Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları
Eğitim

Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları

2021-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirme ve YKS 1. ek yerleştirme sonucu yerleşemeyen adaylar için son dakika YKS 2. ek yerleştirme süreci başladı. ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvurularını 14 Ekim itibariyle almaya başladı. YKS 2. ek tercihler 18 Ekim’e kadar yapılacak. YKS 2. yerleştirme tercihlerinde bulunacak adaylar hangi üniversitenin YKS 2. ek yerleştirme ile öğrenci alımı yaptığını sorgulamakta. Peki YKS 2. ek yerleştirme ile hangi üniversite alım yapıyor? Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları…

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:59:00 - 2021-10-14 11:00:46
Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor? YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları

ÖSYM 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Kılavuzunu yayınladı. Buna göre 2021 YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. YKS2. ek tercihinde bulunacak adaylar ise YKS 2. yerleştirmenin nasıl yapılacağını merak etmekte.

2021 YKS 2. ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Hangi üniversite YKS 2. ek yerleştirme alıyor?

2021 YKS 2. ek yerleştirme üniversite boş kontenjanları:

YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları listesi için tıklayın

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