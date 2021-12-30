Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti? Uzaktan eğitime geçen üniversiteler hangileri?

Hangi üniversite uzaktan eğitime geçti? sorusu Türkiye'deki omicron dalgası sonrası merak edilir oldu. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Aralık 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 638 oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası üniversitler de tek tek uzaktan eğitime geçme kararı alıyor.

Yükseköğretim Kurulunun “Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde” açıklamasından sonra üniversiteler tek tek uzaktan eğitime geçiyor. Üniversitelerde okuyan öğrenciler hangi üniversite yüz yüze eğitimi iptal etti, hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? sorularını sormakta.

Hangi üniversite yüz yüze eğitimi iptal etti?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modeline geçti. Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciler, 'Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor' etiketi açtı. Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için imza kampanyası başlattı.