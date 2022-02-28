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Dünya Hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı? Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapattı mı?
Dünya

Hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı? Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapattı mı?

Rusya, 26 Şubat’a Ukrayna’ya askeri saldırıda bulunmaya başladı. Savaş sebebiyle pek çok ülke hava sahasını Rusya’ya kapattı. Peki, hangi ülkeler Rusya’ya hava sahasını kapattı? Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapatacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:56:00 -
Hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı? Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapattı mı?

26 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı. Savaş sebebiyle pek çok ülke Rusya’ya karşı tavır aldı. Bazı ülkeler ise Rusya’ya hava sahasını kapattı. Peki, hangi ülkeler Rusya’ya hava sahasını kapattı?

Hangi ülkeler Rusya'ya hava sahasını kapattı? Türkiye Rusya’ya hava sahasını kapattı mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından pek çok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı. Saldırının düzenlendiği gün hava sahasını Rusya'ya kapatan ilk ülke Moldova oldu. Moldova Yüksek Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını 24 Şubat'ta kapatma kararı aldı. Hava sahasını Rusya'ya kapatma kararında Moldova'yı, Polonya, İngiltere, Estonya, Çekya, Romanya, Letonya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, İzlanda, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Hollanda, İtalya ve Fransa izledi.

Saldırının 4'üncü gününde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB hava sahasının da Rusya'ya kapatıldığını açıklamasının ardından Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülke sayısı 30'u aştı.

Von der Leyen, pazar günü yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın hava yollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, Twitter'da pazar günü yaptığı paylaşımda, Kanada'nın da hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu.

Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:

Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya

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