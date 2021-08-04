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Dünya Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı?
Dünya

Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı?

Sıcak havaların etkisiyle dünyanın birçok ülkesinde orman yangınları çıktı. Bu yangınlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:55:00 -
Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı?

Orman yangınları sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde yaşanmakta. Ülkeler bütün imkanlarıyla yangınlara karşı koymakta. Peki, Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı? İşte merak edilen haberin devamı…

Hangi ülkede kaç tane yangın çıktı?

Kanada : 4.579 adet yangın çıktı. Geçtiğimiz ay Kanada'da kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınlarını tetiklerken, birçok ev kullanılamaz hale geldi. 

İspanya: 448 adet yangın çıktı. İspanya geçtiğimiz hafta sonundan beri özellikle Katalan bölgesinde 10’a yakın orman yangınıyla mücadele ediyor.

ABD: 37.18 adet yangın çıktı. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken, Dixie yangınında bölgedeki Butte ve Plumas ilçelerindeki 7 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi. 

İtalya: 1.085 adet yangın çıktı. Geçtiğimiz hafta Sardinya adasında çıkan yangın üzerine, Avrupa Birliği (AB) İtalya'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderirken, yetkililer 20 bin hektar arazinin yandığını ve bin 500 kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

 

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