Hangi tuzu tüketmeliyiz? Sofra tuzu mu , deniz tuzu mu, himalaya tuzu mu...

Son yıllarda tuz seçenekleri arttı… En revaçta olanları ise Himalaya ve kaya tuzu… Üstelik her ikisinin de klasik tuzdan üstün oldukları iddia ediliyor. Peki bu iddia ne kadar doğru? Hangi tuzu tüketmeliyiz? Hangi tuz daha sağlıklıdır? İşte yanıtı...

Tuz yaşamanız için gerekli olan bir öğe. Çünkü tüm hücreleriniz enerji üretmek, kasılmak, sinyal iletmek ve içerisindeki sıvıyı korumak için minerallere ihtiyaç duyarlar.

Bu mineraller tükettiğiniz besinlerde olmakla beraber çoğu zaman onları yeteri kadar alamazsınız ve diyetinize farklı mineral kaynakları eklemeniz gerekir.

İşte bu sebeple uzun süredir insanların size söylediği “tuz zararlıdır” veya “tuzu azalt” söylemlerine kulak asmamanızı öneriyorum. Çünkü aşırı tuz tüketimi kadar, hiç tuz tüketmemek de hastalıklara davetiye çıkartır.

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı, sodyum oranı fazla olan tuzun böbreklere zarar verdiğini söyledi. Prof. Dr. Arıcı, kristal halde salata ve yemeklerde kullanılan tuzun erimeden yutulduğunda çok tuz tadı vermediğini ama vücuda girdiğinde çok fazla tuz alındığına dikkat çekti.

Kaya tuzu, sofra tuzu, himalaya tuzu, deniz tuzu bunların hepsinin içeriğinde yüzde 96’dan yüzde 100’e değişen oranlarda tuz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arıcı, “Tuz sodyum klorürdür fazla sodyum vücut için zararlıdır. Tuzla birlikte aldığımız fazla sodyum bizim damar sağlığımız başta olmak üzere kalp, beyin, böbrek sağlığımızı olumsuz etkiler. İnsanlara önerim hangi tuzun kullanıldığı değil ölçülü miktarda tuz tüketmeleridir. Sağlıklı bir yaşam için 5-6 gram günlük tuz tüketimi yeterlidir. Kaya tuzu ve sofra tuzu aynı miktarda tuz içerir. Arada ufak tefek farklar vardır ama tuz miktarı açısından büyük fark yoktur. Bunun için kaya tuzu mu, sofra tuzu mu, deniz tuzu mu? sadece bu kişisel damak tadı açısından tercih olabilir, fazla tuz tehlikelidir” diye konuştu.

Sofra tuzu (rafine tuz)

Yer altı kaynaklarından, yüksek sıcaklık ile işlenmesi ile ortaya çıkan tuz çok fazla kimyasal prosedüre maruz kalır.

İşlenme sırasında uygulanan ısıl işlem tuzun kristal yapısını bozar ve farklı bir molekül yapısına geçmesine neden olur. Ayrıca sofra tuzunun yapısı gereği çok fazla küçük parçadan oluştuğunu biliyorsunuz. Bu sebeple yapıyı akışkan tutmanız gerekir. Çünkü topaklanmış bir tuzu kimse istemez.

Topaklanmayı önlemek için sofra tuzuna birçok farklı kimyasal eklenir. Bu kimyasallar aliminyum içerebilir ve son araştırmalar aliminyum alımının nörolojik birçok hastalığa (özellikle de Alzheimer) neden olabileceğini gösteriyor.

Deniz tuzu

Deniz suyunun buharlaştırılması veya deniz üzerindeki minerallerin süzülmesi ile üretilen deniz tuzu bir diğer seçenek. Ayrıca deniz tuzu sodyum ile beraber içerisinde birçok farklı element (çinko, magnezyum ve hatta demir) içerir.

Deniz tuzu sağlıklı bir seçenek olarak görülse de bu durum her zaman geçerli değil. Çünkü denizlerimiz kirleniyor ve bu durum denizlerden çıkan tuzu da kirletir. Özellikle kirli denizlerden gelen tuzlarda ağır metaller, hormon bozukluğuna sebep olan plastik kalıntıları olabilir. Eğer deniz tuzu alacaksanız hangi denizden, ne şartlarda geldiğini bilmeniz ve üretim aşamasında doğru testlere tabi tutulduğundan emin olmanız gerekir.

Bu sebeple eğer deniz tuzu alacaksanız hangi denizden, ne şartlarda geldiğini bilmeniz ve üretim aşamasında doğru testlere tabi tutulduğundan emin olmanız gerekir.

Himalaya tuzu

Pembe renkli, daha hafif bir tadı olan ve Himalaya dağındaki tuz yataklarından çıkartılan Himalaya tuzu oldukça değerli. Çünkü içerisinde 60’dan fazla farklı mineral bulundurur ve tuz yatağının çok eski olmasından dolayı kirlenme riski oldukça azdır.

Himalaya tuzu, tüm tuz çeşitleri içerisinde en fazla mineral içeriğine sahip türlerden biridir. Pembe renk bu minerallerin oksitlenmesine bağlı.

Eğer tuz tüketiminden vazgeçemeyen bir hastaysanız Himalaya tuzu daha az zarar görmek için iyi bir tercih.

Kaya tuzu

Himalaya tuzu da aslında bir kaya tuzu türevi. Genel olarak ülkemizde kaya tuzu oldukça ünlü olmasına rağmen yerli ürünler hakkında çok fazla araştırma yok.

Dolayısıyla üzerindeki kimyasalların miktarı, minerallerin düzeyi hakkında net bir bilgi yok.