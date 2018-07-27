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Hangi tür besinler çocukları nasıl etkiler?

Sağlıklı beslenme yalnızca bedensel olarak kişiyi etkilemediği gibi ruh sağlığını da yakından ilgilendiriyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:49
Hangi tür besinler çocukları nasıl etkiler?

HİPERAKTİVİTE

Obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabetin görülmesinin etkenlerinden birisi de şekerdir. Özellikle de çocukların uyku vaktine yakın zamanlarda şekerli besinler tüketmemesi gerekir. 'Benim çocuğum şeker yemiyor' ya da 'çikolatayı sevmiyor' diyorsanız şekerli/ballı sütlerinde tamamen zararsız olduğunu aklınızdan çıkarmalısınız.

RUHSAL DURUM

Endişe, depresyon ve öfke patlamaları gibi durumları tetikleyen gıdalar yine şekerdir. Çocuğun duygusal anlamda pozitif olmasını sağlayan besinler ise protein kaynaklı olanlarıdır. Kefir, probiyotik yoğurt, keten tohumu gibi besinler tüketilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:49
  1. kadın aile
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  3. sağlık
  4. yaşam
  5. çocuk beslenmesi
  6. pratik bilgiler

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