Hangi tür besinler çocukları nasıl etkiler?
Sağlıklı beslenme yalnızca bedensel olarak kişiyi etkilemediği gibi ruh sağlığını da yakından ilgilendiriyor.27 Temmuz 2018 Cuma 10:49
HİPERAKTİVİTE
Obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabetin görülmesinin etkenlerinden birisi de şekerdir. Özellikle de çocukların uyku vaktine yakın zamanlarda şekerli besinler tüketmemesi gerekir. 'Benim çocuğum şeker yemiyor' ya da 'çikolatayı sevmiyor' diyorsanız şekerli/ballı sütlerinde tamamen zararsız olduğunu aklınızdan çıkarmalısınız.
RUHSAL DURUM
Endişe, depresyon ve öfke patlamaları gibi durumları tetikleyen gıdalar yine şekerdir. Çocuğun duygusal anlamda pozitif olmasını sağlayan besinler ise protein kaynaklı olanlarıdır. Kefir, probiyotik yoğurt, keten tohumu gibi besinler tüketilebilir.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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