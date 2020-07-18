Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı? Süper Lig’e çıkacak takımlar hangileri?
Son dakika haberi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Peki hangi takımlar Süper Lig’e çıktı? Süper Lig’e çıkacak takımlar hangileri?
TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük ise Süper Lig'e yükselmek için play-off'ta karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Ligi maç sonuçları
Giresunspor 1-2 Altay
Erzurumspor 3-1 Ümraniyespor
Hatayspor 3-1 Bursaspor
Karagümrük 3-0 Adanaspor
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Adana Demir 3-0 İstanbulspor
TFF Lig 1. Lig puan durumu