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Spor

Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı? Süper Lig’e çıkacak takımlar hangileri?

Son dakika haberi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Peki hangi takımlar Süper Lig’e çıktı? Süper Lig’e çıkacak takımlar hangileri?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:42:00 - 2020-07-18 19:45:14
Hangi takımlar Süper Lig’e çıktı? Süper Lig’e çıkacak takımlar hangileri?

TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük ise Süper Lig'e yükselmek için play-off'ta karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Ligi maç sonuçları

Giresunspor 1-2 Altay

Erzurumspor 3-1 Ümraniyespor

Hatayspor 3-1 Bursaspor

Karagümrük 3-0 Adanaspor

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü

Adana Demir 3-0 İstanbulspor

TFF Lig 1. Lig puan durumu

 

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