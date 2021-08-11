Hangi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı? Şampiyon Ligi'nde tur atlayan takımlar
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu sonuçları | Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Böylelikle tur atlayan ekipler belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar tur atladı?
Şampiyonlar Ligi heyecanı 3. ön eleme turu rövanş maçlarıyla devam etti. 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla bir üst tura adını yazdıran ekipler merak edilmeye başlandı.
Hangi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı? Şampiyon Ligi'nde tur atlayan takımlar
Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-2, 1-0
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kızılyıldız (Sırbistan) : 1-1, 1-0
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Genk (Belçika): 2-1, 2-1
Monaco (Fransa) - Sparta Prag (Çekya) : 2-0, 3-1
Midtjylland (Danimarka) - PSV Eindhoven (Hollanda): 0-3, 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1, 2-2 (4-1 penaltılarla)
Young Boys (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya): 1-1, 3-1
Benfica (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 2-0, 2-0
Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç): 1-2, 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1, 0-1