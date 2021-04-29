Koronavirüs salgını sebebiyle geçen sezon hiçbir takım küme düşmedi. Bu sebeple 2020-2021 sezonu 21 takımla oynanıyor. Peki, bu sezon hangi takımlar küme düşecek?

Hangi takımlar küme düşecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig'den hiçbir takım küme düşürülmedi. Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor bu sebeple geçen yıl ligde kaldı. TFF 1. Lig'den ise Süper Lig'e BB Erzurumspor, Hatayspor ve Karagümrük yükseldi. Bu sebeple 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de 21 takım yer alıyor.

Süper Lig'de 21 takım yer aldığı için 2020-2021 sezonunda ligden 4 takım düşecek. 2021-2022 sezonundan itibaren Süper Lig'de 20 takım mücadele edecek.

Pek çok kişi bu sene ligden takım düşürülüp düşürülmeyeceği konusu araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, küme düşme uygulaması hakkında konuştu. TFF Başkanı Özdemir, “Hiç kimse aklına bile getirmesin. Bu liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezonun sonunda pandemi nedeniyle küme düşmenin durdurulması kararı bir iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlar yapmaya hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var ortada: tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda daha iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değildir” dedi.

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