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Hangi spor dalı, hangi sakatlığa neden oluyor?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

02 Temmuz 2019 Salı 13:49
Hangi spor dalı, hangi sakatlığa neden oluyor?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, spor yaralanmaları ortopedi başvurularının en büyük bölümünü oluşturduğunu söyledi.


Her ne kadar daha çok genç yaş hastalar gibi düşünülse de haftada 1 spor yapan orta yaş hastalar da oldukça sık spor yaralanması yaşadığını dile getiren Dr. Burak Önvural, “Spor hayatımızın içinde her zaman olmalıdır. Özellikle iyi ısınmama, sporu uygun teknikle yapmamak, yeterli antrenman yapmamak, eksik güvenlik önlemi ve ekipman spor yaralanmalarının ana sebepleridir. Bir de yapılan spor dalına göre daha sık karşılaştığımız yaralanmalar vardır. Orta yaş ve ilerisinde, seyrek spor yapma alışkanlığı olanlarda tenis gibi patlayıcı güç gerektiren sporlarda aşil tendon yaralanmaları sık görülür. Futbolda özellikle kasık ve baldır adele çekmeleri, çapraz bağ kopmaları sık görülürken basketbolda ayak bileği burkulmaları ve el parmağının kapsül yırtıkları daha sık görülür. Yine tenis oynayanlarda dirsekte bağ zedelenmeleri yaygındır. Yüzücü ve vücut geliştirme ile uğraşan sporcularda ise omuz çevresi kas problemleri ve ani kas yırtıkları olabilmektedir” diye konuştu.


Dr. Burak Önvural, dikkat edilmesi gereken nokta yapılan spor dalına göre önlem almak ve antrenman öncesi ve sonrası yeterli sürede ısınma ve esneme egzersizlerini atlamamak olduğunu kaydederek, “Yoksa sağlık ve keyif için yaptığımız spor bizi her an sakatlık ile karşı karşıya bırakabilir” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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