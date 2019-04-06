Hangi sivilce iz bırakır? Sivilce izleri nasıl geçer?

Sivilce problemi özellikle kadınlarda yaygın görülen bir durumdur. Sivilce dış görünüşü etkilediği için çeşitli yöntemlerle giderilmeye yok edilmeye çalışılır. Kimi zaman sivilceyi yok etmeye çalışırken aslında daha kalıcı bir hale getirilir. Peki hangi sivilce kalıcıdır? Sivilce izleri nasıl geçer? İşte detaylar...

Neden iz kalır?

Ergenlik döneminde hormonların etkisiyle yağ bezleri normalden daha aktiftir. Ciltte yağ üretiminin fazlalaşması ve ölü deri hücrelerinin de cilt kanallarını ve gözenekleri tıkamasıyla birlikte, bakteriler gözeneklerde hapsolur, burada çoğalır ve sonuç olarak kızarıklıklar, içi iltihap dolu şişkinlikler, yani sivilceler oluşur. Gözeneğin ne şekilde tıkandığına bağlı olarak siyah uçlu, beyaz uçlu veya kist şeklinde farklı sivilce türleri görülür. İşte bu kist şeklinde ortaya çıkan sivilceler veya kurcalanan siyah noktalar zamanla ciltte iz olarak kalır. Benim ergenlik döneminde sivilce sorunu ile karşılaşan hastalarıma önerim erken tedavi olmaları ve sivilceleriyle oynamamalarıdır. Çünkü sizler sivilcelerinizi sıkarak onlardan kurtulmaya çalışırken buzdağı gibi üstte olan kısımını belki söndürürken altta görünmeyen kısmı parçalanıyor ve cilt altında yayılıyor. O nedenle lütfen sivilcelerinizi kurcalamayınız. Ancak bazen sivilceler öyle derinden çıkar ki siz kurcalamasanız da doku kaybı ve damarlarda hasara neden olarak cilt yüzeyinde bazen çukurluklar, bazen kırmızı mor renkli izler kalabilir.

Hangi sivilce iz bırakır?

Kadınlarda 25 yaşından sonra ortaya çıkan veya iyileşmeyen, özellikle çene kısmında yoğunlaşan, iz bırakmaya meyilli derin yereşimli, uç vermeyen akneleriniz varsa bilin ki hormonal bir akne ile karşı karşıyasınız. Bu durumda ilk yapılması gereken bir dermatologa başvurmanız ve olayın nedenini ortaya çıkarmak adına çeşitli tahlil ve tetkiklerin tamamlanması olacaktır. Takip eden süreçte amacımız sebebe yönelik tedavilerle birlikte elimizi çabuk tutup iz ve skar kalmadan olayı çözmek olmalıdır.

Sivilce izleri nasıl geçer?

Bu izlerin tedavisi için teknolojinin de gelişmesiyle birlikte daha fazla alternatiflerimiz var artık. Ancak izler için hangi tedavinin uygun olduğuna izlerin derinlik ve doku hasarı oranına göre karar verilir.

Yüzeysel lekelerde deri yenileyici bazı kremler işe yarayacaktır. Kimyasal peeling yani meyve asitleri kullanılarak uygulanan tedavide cilt üst derideki ölü tabakalardan arındırılır ve buralara yerleşen siyah nokta ve akne sonrası kalan lekeler cildin yenilenmesi sağlanarak temizlenebilir.

Orta derinlikte bir hasar söz konusuysa dermaroller, dermapen gibi mikroiğneleme teknikleri ile cilde uyarılar verilerek ve cilt altında mikrokanallar açılırak cildin kabullendiği ve tedavi için uğraşmadığı bu izler vücuda hatırlatılır ve doğal yara iyileşme hücrelerinin bu bölgeye göçü sağlanarak iyileşme süreci tekrar başlatılır. Yine aynı mantıkla prp tedavisi de kanınızdaki tamir hücrelerinin 1 milyona kadar çoğaltılarak yüze uygulanmasıyla cildin yenilenmesi ve izlerin tedavisine yardımcı olacaktır. Tekrarlayan uygulamalarla ciltteki izler zamanla kaybolur.

Daha derin izler, çukurlar ve sivilce lekelerinde ise cildin daha alt tabakaları yenilenir ve tedavi edilir. Bu amaçla iğneli radyofrekans sistemleri, fraksiyonel lazerler ve çeşitli ışık enejileri kullanılarak cildin üst tabakası yenilenirken bir yandan da cildin alt tabakalarının kaybettiği kolllajen sentezi uyarılır. Çok atrofik çukurlarda ise dolgu maddeleri ile düzeltmeler yapılabilir.

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