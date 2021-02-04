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Sağlık Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?
Sağlık

Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?

İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı? Koronavirüs salgınında yeni mutant virüsler ortaya çıktı. Pek çok ülkede vakalar artarken Türkiye'de de mutasyonlu virüs olan kişilerin sayısı 128'den 196'ya yükseldi. Peki, hangi illerde mutasyonlu virüs var? İstanbul'da mutasyonlu virüs var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:27:00 -
Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?

Mutasyonlu virüs nerelerde var? Koronavirüs salgınında mutasyon endişesi yaşanıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutantlarında bulaşıcılığının daha fazla olduğu biliniyor. Ülkemizde de son günlerde vakalarda ciddi bir artış yaşanıyor. Peki, Türkiye’de kaç kişide mutasyonlu virüs var? Hangi şehirlerde koronavirüs mutasyonu var?

Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs var?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen il sayısının 17'den 23'e yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. Sema Turan, "Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

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