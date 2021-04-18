Koronavirüs salgınına karşı bireylerin kendisini koruyabilmesi için maske, mesafe ve temizlik en önemli unsur. Son bir yıldır vatandaşları maske tüketimi de bir hayli arttı. Maskelere olan ihtiyaç arttıkça üreticiler de çoğaldı. Piyasada onlarca maske markası var. Bu sebeple hangi maskelerin güvenli, hangi maskelerin güvenlik onayı aldığı merak ediliyor. Peki, maskemin güvenli olduğunu nasıl anlayabilirim?

Hangi maske markaları yasaklandı? Koronavirüs sahte maske markaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 41 maskenin kullanımının yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41güvensiz ürünü tespit etti. Bakanlık, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirilirken, öncelik vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumak oldu. Yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek” denildi.

Kullandığınız maskenin markasının güvenli olup olmadığını Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. Onay alan tüm markalar HES uygulamasında yer alıyor.