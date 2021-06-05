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Yaşam Hangi mahallelerde muhtarlık seçimi var? Afyonkarahisar belediye seçimleri ne zaman?
Yaşam

Hangi mahallelerde muhtarlık seçimi var? Afyonkarahisar belediye seçimleri ne zaman?

Muhtarlık seçimine gidenler kısıtlamadan muaf mı? Çeşitli sebeplerden dolayı boş bulunan mahalle muhtarlıkları için 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak. Peki, hangi mahallelerde muhtarlık seçimi var?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:37:00 -
Hangi mahallelerde muhtarlık seçimi var? Afyonkarahisar belediye seçimleri ne zaman?

6 Haziran Pazar günü çeşitli sebeplerle boş bulunan muhtarlıklar için 764 köy ve mahallede seçim yapılacak.

Hangi mahallelerde muhtarlık seçimi var? Afyonkarahisar muhtarlık seçimi hangi mahallelerde?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gidilecek. Böylece, 765 yerde yarın ara seçim heyecanı yaşanacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, yapılacak seçimlere ilişkin dün illere yazı gönderilerek, YSK'nin talebi doğrultusunda seçimlerde görev alacaklar ile seçmenlerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması gerektiği belirtildi.

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri gerektiği aktarılan yazıda, muafiyetin, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olduğuna işaret edildi.

Yazıda ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.

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