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Spor Hangi maç hangi kanalda? Avrupa maçları şifresiz kanallarda mı?
Spor

Hangi maç hangi kanalda? Avrupa maçları şifresiz kanallarda mı?

Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Sivasspor maçları hangi kanalda? Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam sahne alıyor. Trabzonspor ile Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek. Sporseverler temsilcilerimizin maçlarının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 12:31:00 -
Hangi maç hangi kanalda? Avrupa maçları şifresiz kanallarda mı?

Günün programı | UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeplay-off turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler maçların saat kaçta hangi kanalda oynanacağını merak ediyor. Peki, Avrupa Ligi maçları saat kaçta? 

Hangi maç hangi kanalda? Avrupa maçları şifresiz kanallarda mı?

20.00 Randers-Galatasaray         STAR TV

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın akşam Randers ile karşı karşıya gelecek. Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. Karşılaşma, Star TV'den yayımlanacak.

20.30 Trabzonspor-Roma                            ATV

Trabzonspor ile Roma, Medical Park Stadı'nda 19 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka ATV ekranlarından naklen yayımlanacak. Zorlu mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Rövanş maçı ise 26 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak

21.00 Sivasspor-Kopenhag          TRT SPOR

Sivasspor, yarın akşam UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak. Rövanş maçı ise 26 Ağustos’ta oynanacak.

21.45 Fenerbahçe-Helsinki         TV 8

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe-Helsinki maçı TV 8 ekranlarından naklen yayımlanacak.

TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı
TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı

Spor

TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı

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