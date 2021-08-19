Hangi maç hangi kanalda? Avrupa maçları şifresiz kanallarda mı?

Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Sivasspor maçları hangi kanalda? Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam sahne alıyor. Trabzonspor ile Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele edecek. Sporseverler temsilcilerimizin maçlarının hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi maç hangi kanalda saat kaçta?