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Ekonomi Hangi kurum kaç engelli memur alacak?
Ekonomi

Hangi kurum kaç engelli memur alacak?

Hangi kurumlar engelli memur alımı yapıyor? Engelli alımları hangi kurumlara yapılacak? soruları EKPSS puanı kura sonucuna göre engelle memur alımının yapılacak olmasıyla merak edilmeye başlandı. Engelli memur alımı için başvurular 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. EKPSS tercihleri 9 Ocak’ta erişime açılmıştı. Peki hangi kurum kaç engelli memur alacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:41:00 - 2021-01-21 09:41:57
Hangi kurum kaç engelli memur alacak?

Ortaöğretim mezunları arasında 2021 yılında kamu kurumlarına ayrılan engelli personel kılavuzu açıklandı ve kontenjanlar belirlendi. EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. EKPSS’ye giren adaylar tercihlerini 13 Ocak ve 19 Ocak tarihleri aralığında tamamladılar. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan EKPSS tercihleri 9 Ocak’ta erişime açılmıştı. Adaylar, açıklanır açıklanmaz yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

Hangi kurum kaç engelli memur alacak?

İlkokul, ortaokul ve lise mezunu engelliler arasında kamuya 245 hizmetli, 59 memur, 25 imam hatip, 25 müezzin, 25 Kuran kursu öğreticisi, 4 teknisyen, 7 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 sağlık teknisyeni ve 1 sağlık memuru alınacak.

Diyanet: 201 kişi (Hizmetli, memur, imam hatip v.b.)

Milli Eğitim Bakanlığı: 75 kişi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 39 kişi.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı: 27 kişi.

Tarım ve Orman Bakanlığı: 17 kişi.

İçişleri Bakanlığı: 7 kişi.

AFAD: 5 kişi.

Diğer kurumlar: 15 kişi.

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