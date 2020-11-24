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Eğitim Hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek?
Eğitim

Hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 4 Ocak’a kadar bazı kursların yüz yüze eğitime devam edeceğini duyurdu. Yüz yüze eğitime devam edecek kurslar arasında sürücü kursları başta olmak üzere pek çok özel kursun yüz yüze eğitim vermeye devam edecek. Peki hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek? İşte yüz yüze eğitime devam edecek kurs isimleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:43:00 -
Hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kısıtlamaların başında MEB’e bağlı okulların yanında özel kurslar da yüz yüze eğitimlerine 4 Ocak’a kadar ara verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitime devam edecek kursları açıkladı

Hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek?

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurumlarında uygulama eğitimi bulunan motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi, iş makineleri, pilot yetiştirme kursu, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimlerine ve çeşitli kurslar kapsamında bulunan piyano kursu gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek devam edilebilecek. 

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