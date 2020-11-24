Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kısıtlamaların başında MEB’e bağlı okulların yanında özel kurslar da yüz yüze eğitimlerine 4 Ocak’a kadar ara verdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yüz yüze eğitime devam edecek kursları açıkladı

Hangi kurslar yüz yüze eğitime devam edecek?

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurumlarında uygulama eğitimi bulunan motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi, iş makineleri, pilot yetiştirme kursu, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimlerine ve çeşitli kurslar kapsamında bulunan piyano kursu gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlara, maske, mesafe ve temizlik kurallarına ve İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek devam edilebilecek.