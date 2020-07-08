2020 yılı tüm dünya için adeta bir kabus. Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Salgının ikinci merkezi İtalya oldu. İtalya’da binlerce can kaybı yaşandı. Ardından salgının ikinci merkezi ABD oldu. Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle Güney Amerika yeni merkez üssü oldu. Brezilya’dan her gün binlerce vefat bilgisi geliyor.

Bu dönemde bilim insanları hem virüsü yakından tanımak hem de aşı çalışmaları için onlarca çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalar ise kan gruplarıyla koronavirüsün bulaşma oranı arasında bir bağ olduğu ortaya kondu. İşte, detaylar.

Hangi kan grubuna korona bulaşmaz?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, twitter hesabı üzerinden kan gruplarıyla alakalı çarpıcı bir açıklama yaptı. Kara, mesajında “A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" ifadelerini kullandı.

A grubu kan koronavirüse karşı güçsüz mü?

Çin’de yayınlanan bir araştırmada kan gruplarıyla koronavirüse yakalanma arasında bir bağ olduğu ortaya konuldu.

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.