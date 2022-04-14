Hangi kafayla yazıyorsun? Fatih Altaylı çelişkinin kralına imza attı

İnsan kendisiyle iki yıl veya bir yıl ara ile çelişir, ama aynı gün, aynı yazı içinde, iki ayrı başlık altında nasıl çelişir? Bunun örneğini Fatih Altaylı verdi.

Aynı yazıda kendisiyle çelişti

Küfürbaz Fatih Altaylı, Habertürk’teki köşe yazısında, Suriyeli göçmenlerin, eleştirilen hareketler yaptıklarında sınır dışı edilmesi konusunu yazarken, Suriyelilerin karıştıkları olayların üzerinin öretüldüğünü iddia etti.

Ancak Altaylı yazının devamında ise söylediklerinin tam tersi olarak devletin gerektiğinde suça karışanları sınır dışlı ettiğini ve bunun bir güvence olduğunu belirtti. Altaylı “Devlet gerekli hallerde kulaklarından tutup dışarı atabiliyorlar, bunların suça iştirak etmiş olanlarını. Bu durum hiç yoktan iyi bir güvence.” ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı’nın yazısından ilgili bölümler;

Dün iyi ki sormuşuz, “Sığınmacı adı altında ülkemizi işgal eden bu vandallara hangi işlemi yaptığınızı bilmek hakkımız” diye.

İlk kez Bakanlıktan net bir açıklama geldi ve İstanbul’daki provokatif saldırganın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığı duyuruldu.

Ve yine ilk kez öğrendik ki, suça karıştıkları gerekçesiyle şu ana kadar 20 bin Suriyeli sığınmacı sınır dışı edilmiş.

10 yılda 20 bin kişi.

Sayı oldukça düşük aslında.

Bu da Suriyelilerin karıştıkları olayların bir şekilde örtbas edildiği ya da kayıt altına alınmadan çözülmeye çalışıldığı iddialarını güçlendiriyor. (...) Memleket insan kaçakçılığı cenneti olmuş.

Ve biz Türkiye’de suç işleyen birkaç kişiyi sınır dışı ederek kurtulduğumuzu zannediyoruz.

(...)

Sayısını bilmediğimiz miktarda sığınmacının siyasi fayda amacıyla Türk vatandaşı yapılmasının yaratacağı sıkıntıyı görüyorsunuz değil mi!

Türkiye’de telafisi mümkün olmayan olayların yaşanmasına neden olabilecek tavırlar içine giren kimi sığınmacıları sınır dışı etme hakkımız var bugün.

Devlet gerekli hallerde kulaklarından tutup dışarı atabiliyorlar, bunların suça iştirak etmiş olanlarını.

Bu durum hiç yoktan iyi bir güvence.

(...)