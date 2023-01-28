Hangi İslam ülkesinin ne kadar altın rezervi var! Türkiye bakın kaçıncı sırada

İslam ülkelerinin altın rezervlerinin 2.5 tona yakın olduğunu belirten haber7.com yazarı Mustafa Yürekli, Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı listede yer alan 10 İslam ülkesinin hangileri olduğunu aktardı. Yürekli, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) zaman zaman ülkelerin altın rezervlerini açıklamaktadır. Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan ülkeler açıklanıyor. Hangi ülkede ne kadar kayıtlı altın rezervi var biliniyor.

Ülkeler altın rezervlerine göre sıralanıyor. Açıklanan listede Türkiye ve İslam ülkelerinin altın rezervleri de yer almaktadır. Türkiye’nin listedeki yeri, Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veriler kullanılarak belirlenmiştir.

Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı raporda 13. Sırada yer alan Türkiye'nin altın rezervlerini 431,1 ton olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, mevcut altın rezervinin 765 ton olduğunu belirterek (2.12.2022) “Yıl sonu hedefimiz de 800 ton. Bir yılda 150 tona yakın rezerv artışı sağladık. Bu da dünyada en fazla altın rezervi artıran bankalardan biriyiz” demişti.

Dünya Altın Konseyi’nin açıkladığı altın rezerviyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın rezervi farklı. Yarı yarıya eksik.. Bunun bir açıklaması olmalı.

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WGC verilerine göre, büyük altın rezervine sahip 40 ülke var.

Listenin ilk sıralarında ekonomisi büyük ülkeler ile emperyalist ülkeler yer alıyor.

ABD: 8.133,5 ton

Almanya: 3.358,5 ton

IMF: 2.814,0 ton

İtalya: 2.451,8 ton

Fransa: 2.436,3 ton

Rusya: 2.298,5 ton

Çin: 1.948,3 ton

İsviçre: 1.040,0 ton

Japonya: 846,0 ton

Hindistan: 760,4 ton

Hollanda: 612,5 ton

ECB: 504,8 ton

Türkiye: 431,1 ton

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İslam ülkelerinin altın rezervleri 2 buçuk tona yakın..

Irak: 96,4 ton

Libya: 116,6 ton

Mısır:125,0 ton

Filipinler:156,3 ton

Cezayir: 173,6 ton

Lübnan: 286,8 ton

S.Arabistan: 323,1 ton

Özbekistan: 337,5 ton

Kazakistan 368,1 ton

Türkiye: 431,1 ton

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Listede 57 ülkeden sadece 10 İslam ülkesine yer verilmiş. Malezya yok, Pakistan yok.. Pek çok ülke yok. 100 tonun altındaki ülkeler listeye alınmamış görünüyor. Halkın elindeki altın listeye yansımıyor.

Bu yazıyı kaleme alış amacım, Dünya Altın Konseyi’nin açıkladığı altın rezervi listesini tartışmaya açmak değil. Listeyi hazırlayanların algı yönetimi denilen bir derdi olmalı. Bu liste İslam milletinin dağınıklığının önemli bir göstergesi, tarihi belgesi.

Dünya altın listesinde İslam aleminde görünen dağınıklık, İslam milletinin genelde ekonomik, özelde politik ve askeri zayıflığını da açıklar mahiyette.. Dağılıp güçsüz olunca, dinini, insanını, vatanını, kültürünü, doğal kaynaklarını bile koruyamaz hale geliyorlar.

57 İslam ülkesinin hava ulaşım gücünü birleştirsen yüzlerce uçaktan oluşan filolar ortaya çıkar. Gemilerini birleştirsen yine yüzlerce filo oluşur.. Binlerce tank gücü, top ve füze gücü ortaya çıkar.

İslam birliği, Fas’tan Filipinlere kadar, sosyal ve tarihsel bütünleşmesini sağlamış bütün bir İslam coğrafyasını, ekonomik, teknolojik, politik ve askeri planlamaya tabi tutmak anlamına gelir.

Birlik, düzen ve istikrar sağlamış İslam milleti, kendi din özgürlüğünü ve bütün kutsallarını savunabilir."