Amerika’da her yıl düzenlenen Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) yapıldı. Toplantı geçen sene koronavirüs sebebiyle sanal ortamda gerçekleşmişti. Yapılan toplantıda Apple firmasın ait olan İPhone’nun İOS15 güncellemesi tanıtıldı. İPhone kullanıcıları, bu yeni güncellemenin hangi modellerde olduğunu sorguluyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Hangi iPhone'lar İOS15 güncellemesi yüklenecek?

Amerika’da her yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı, (WWDC 2021) İPhone’nun İOS15 güncellemesi tanıtıldı. İOS15 güncellemesini alacak modeller ise şöyle; iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone X serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 7 serisi, iPhone 6 serisi, iPhone SE, iPhone SE 2020 ve iPod touch (7. Nesil)