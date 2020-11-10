Sigara içmenin yasak olduğu yerler | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok tedbir alındı. Salgın kontrol altına alınmaya başlanınca 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yeni normalleşme adımları atıldı. Ancak son dönemde vaka sayıları artınca yeni tedbirler gündeme geldi. Her il bölgesel kısıtlamalar uygulamaya başladı. Pek çok ilde sokakta sigara içmek yasaklandı. Peki, hangi illerde sokakta sigara içmek yasak?

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasak? | Sokakta sigara içmenin yasak olduğu iller?

Bursa | Bursa kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Muş | Muş'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklandı.

Gaziantep | Gaziantep'te şehrin kalabalık caddelerinde sigara içmek yasaklandı.

Balıkesir | Balıkesir'de cadde ve sokaklarda yürürken sigara içmek yasaklandı.

Kahramanmaraş | Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sigara içmek yasak.

Ordu | Ordu'da sokaklarda ve caddelerde sigara içme yasağı getirildi.

Erzincan | Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde, ayrıca Ordu Caddesi üzeri eski MİT Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağından Fevzipaşa Caddesi üzeri eski Terminal Kavşağına kadar maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Giresun | Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Denizli | Denizli'de meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda da sigara içilemeyecek.

Kastamonu | Kastamonu Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Sinop | Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Halkın yoğun bulunduğu ve sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, toplu taşıma durakları ve fatura ödeme noktaları gibi alanlar ile semt pazarlarında sigara içilmemesine, sosyal mesafenin korunmasına ve maskenin burun altına indirilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Kütahya |Yapılan açıklamada “Bazı vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğunu toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda sigara içme bahanesiyle ihlal ettiği görülmektedir. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu ve Saman Pazarı’nda maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.