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Gündem Hangi illerde sigara içmek yasaklandı? Sigara içmenin yasak olduğu iller
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Hangi illerde sigara içmek yasaklandı? Sigara içmenin yasak olduğu iller

Sigara içmek nerede yasak? Hangi ilde sigara yasak? Sigaranın yasak olduğu yerler hangileri? Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ettiği gibi ülkemizde de halen salgın yayılmaya devam ediyor. Koronaya karşı tüm illerde valilikler işi sıkı tutarak salgınla etkin mücadele etmek için seferber olmuş durumda. Salgınla mücadele kapsamında bazı illerde valilik kararıyla sokak ve parklarda sigara içmek yasaklandı. Peki hangi illerde sigara içmek yasaklandı? İşte sigara içmenin yasak olduğu iller.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 09:41:00 -
Hangi illerde sigara içmek yasaklandı? Sigara içmenin yasak olduğu iller

Günlük koronavirüs vakaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmakta. Son dakika haberine göre, ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybeti. 5 Kasım 2020 Perşembe günlük korona vaka sayıları tablosuna göre, 2 bin 311 kişide daha korona vakası tespit edilirken toplam can kaybı ise 10 bin 639 oldu. Günlük coronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle valilikler de tedbirleri daha da sıklaştırdı. 9 il valisi il genelinde park ve sokaklarda sigara içmeyi yasakladı.

Hangi illerde sigara içmek yasak?

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı. Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş’ta da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımım yasaklama kararı alındı.

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