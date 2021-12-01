1 Aralık’ta yurdun büyük bölümündeki okullar lodos sebebiyle tatil edildi. Fırtına etkisini kaybetti. Bu kez Doğu Anadolu kar yağışı başladı. Hal böyle olunca hangi illerde kar sebebiyle okulların tatil edildiği araştırılamaya başlandı.

Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili var mı 2 Aralık

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettirecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı olacak.

Sabah Erzurum ve Ardahan'da başlayan kar yağışının öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden genellikle orta kuvvette esecek. Rüzgar, hızı zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde olacak.

Bölge genelindeki kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Iğdır'da 3, Tunceli ve Ağrı'da 4, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 11, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Erzincan'da 3, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren rüzgarın kesilmesi ile birlikte batı ve iç bölgelerde hızlıca düşüyor. Bugün Ankara'da 14 derece olan sıcaklığın çarşamba 5 dereceye düşmesini bekliyoruz. İç bölgelerin tamamında hızlı bir düşüş var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve iç Ege'de sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz" bilgisini paylaştı.

Yavuz, cuma günü batı bölgelerden Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir sistemin geleceğini, güneyli rüzgarlarla perşembe ve cuma günü Marmara, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun 40 ile 70 kilometre eseceğini söyledi.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde artacağını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gece saatlerine kadar iç bölgelerimizde, akşam saatlerinde kadar doğu bölgelerimizdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz. Dün ve bugün yaşadığımız olumsuzlukları gördük. Burada vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmalarını istemiyoruz. Özellikle iç bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte soba ve baca zehirlenmeleri olma ihtimali var. İç ve doğu bölgelerde yaşayan soba ve baca yakan vatandaşların bu gece ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışların olacağından, bu bölgelerdeki vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmasını istiyoruz."