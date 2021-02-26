Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kaldırılması için ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bazı illerde vakalar düşerken bazılarında bir tırmanış söz konusu. Bu sebeple yerinde karar dönemine geçileceği ifade edildi. Vatandaşların merak ettiği ‘Hangi illerde yasaklar kalkacak?’ sorusuna cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, ne zaman nerede korona yasakları kalkar?

Hangi illerde kısıtlamalar kalkıyor? Yasakların kaldırılacağı şehirler son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasakların kaldırılmasıyla ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar" dedi.