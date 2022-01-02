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Yaşam Hangi illerde kar yağışı var?
Yaşam

Hangi illerde kar yağışı var?

Hangi illerde kar yağacak? Vatandaşlar yeni yılın ilk günlerinden hangi illerde kar yağışı gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 10:50:00 -
Hangi illerde kar yağışı var?

Geride bıraktığımız hafta ülke genelinde mevsim normallerinde bir sıcaklık yaşandı. Yılın ilk günlerinde ise hangi illerde kar yağışı gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı.

Hangi illerde kar yağışı var?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralıklı kar yağışı tahmin edilen bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 1 Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Erzurum'da 5, Iğdır'da 8, Ağrı'da 9 Ardahan'da 12, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

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