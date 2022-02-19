Hangi illerde kar yağacak? Bu hafta İstanbul Ankara kar yağacak mı?
Kar yağışı nerelerde başladı? Yeni haftayla birlikte hangi illerde kar yağışı gerçekleşeceği merak ediliyor. Özellikle öğrenciler kar yağışının hangi illerde olacağını, kar yağışının şiddetli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak?
Öğrencilerin pek çoğu yaşadıkları illerde kar yağışının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde kar yağışı var? Kar yağışı okullar tatil mi Valilik açıklaması
Hangi illerde kar yağacak? Bu hafta İstanbul Ankara kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin'in batı ilçeleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz(Çorum dışında) ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu