Restoranlar açılıyor mu son durum | Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması adına kafe, restoran, lokanta, pastane gibi mekanlar yalnızca paket sipariş ve gel al hizmeti veriyordu. İllere göre normalleşme adımları atılmasıyla birlikte hangi şehirlerde işletmelerin açılacağı araştırılmaya başlandı. Kafeler nerede açılacak. İstanbul’da kafeler restoranlar açılıyor mu?

Hangi illerde kafeler restoranlar açılıyor?

1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir” dedi.