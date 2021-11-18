Hangi illerde evde bakım aylığı yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Hangi illerde evde bakım aylığı yattı? Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşları 18 kasım perşembe günü 28 ilde yattı.

1- Tokat 2- Edirne 3- Hatay 4- Karabük 5- Çanakkale 6- Balıkesir 7- Kırıkkale 8- Aksaray 9- Afyonkarahisar 10- Diyarbakır 11- Antalya 12- Sakarya 13- İstanbul 14- Samsun 15- Bilecik 16- Manisa 17- Uşak 18- Kocaeli 19- Bursa 20- Adana 21- İzmir 22- Gaziantep 23- Çorum 24- Aydın 25- Tekirdağ 26- Kayseri 27- Mersin 28- Osmaniye.

Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Kimler evde bakım parası alır?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını belirtti.

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