  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı geldi? 20 yaş yasakları geldi mi?
Yaşam

Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı geldi? 20 yaş yasakları geldi mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 29 Mart’ta revize edildi. 58 il çok yüksek riskli olurken yalnızca Şırnak düşük riskli il oldu. Vatandaşlar 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasaklarının durumunu araştırmaya başladı. Peki, 65 yaş üstü yasakları döndü mü?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:04:00 -
Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı geldi? 20 yaş yasakları geldi mi?

29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” açıklamalarında bulundu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı geldi? 20 yaş yasakları geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmadı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’nca genelge yayınlandığında daha detaylı bilgi sahibi olunacaktır. Ancak bir önceki toplantıda düşük ve orta riskli illerde 65 yaş altı ile 20 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde isi 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Koronavirüs risk haritası yayımlandı. 58 il çok yüksek riskli yani kırmızı renkli iller arasına girdi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel
Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel

Yaşam

Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız
Dünya

Sürpriz gelişmeyi açıkladı: Türkiye ile anlaşmaya yakınız

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye ile yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarını söyledi.
Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı
Gündem

Necmettin Nursaçan hastaneye kaldırıldı

Covid-19 testi pozitif çıkan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ömer Aydın öldürüldü
Gündem

Ömer Aydın öldürüldü

MİT ve TSK'nın Kandil'de düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın öldürüldü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay