29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” açıklamalarında bulundu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hangi illerde 65 yaş üstü yasağı geldi? 20 yaş yasakları geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında konuşmadı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’nca genelge yayınlandığında daha detaylı bilgi sahibi olunacaktır. Ancak bir önceki toplantıda düşük ve orta riskli illerde 65 yaş altı ile 20 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde isi 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Koronavirüs risk haritası yayımlandı. 58 il çok yüksek riskli yani kırmızı renkli iller arasına girdi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli (turuncu) iller oldu.