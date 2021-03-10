Koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İller risk durumlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubu olarak ayrıldı. Ancak son günlerde pek çok il yüksekten çok yükseğe yani turuncudan kırmızıya dönme sinyalleri vermeye başladı. Peki, hangi iller kırmızı oldu?

Hangi iller kırmızıya döndü? Korona yasakları dönüyor mu?

Vaka sayılarında belirgin bir artışın gözlendiği uzmanlarca ifade ediliyor. 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 15 günde bir değişecek. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde yasakların döneceğini araştırıyor.

Düşük ve orta riskli illerde hafta içi uygulanan 21.00-05.00 yasağı hafta sonları da uygulanıyor. Söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı kaldırıldı. Bu illerde ilkokul, 8. Ve 12. Sınıfların yanı sıra 9,10 ve 11. Sınıflarda yüz yüze eğitime başladı.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri almaya başladı. Çok yüksek riskli illerde ise paket servis ve gel-al servis uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor. Ayrıca tüm yurtta hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Son dönemde vaka artışı yaşanan şehirler şöyle: İstanbul, Edirne, Sinop, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis, Artvin.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, vaka artışı ve risk haritasıyla ilgili olarak değerlendirmeerde bulundu. Akın, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi.