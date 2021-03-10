  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak 8 Mart'ı değerlendirdi: Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz

İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Ayasofya'yı açan güç, İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokunamıyor?

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır
Yaşam Hangi iller kırmızıya döndü? Korona yasakları dönüyor mu?
Yaşam

Hangi iller kırmızıya döndü? Korona yasakları dönüyor mu?

İstanbul yasakları ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgınında 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. Böylelikle iller risk durumuna göre sıralandı. Düşük, orta ve yüksek illere bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Son günlerde ise vaka artışı pek çok ilde gözleniyor. Bu sebeple milyonlarca kişi hangi illerde yasakların yeniden uygulanacağını araştırıyor. Korona yasakları İstanbul’da olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:59:00 -
Hangi iller kırmızıya döndü? Korona yasakları dönüyor mu?

Koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İller risk durumlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubu olarak ayrıldı. Ancak son günlerde pek çok il yüksekten çok yükseğe yani turuncudan kırmızıya dönme sinyalleri vermeye başladı. Peki, hangi iller kırmızı oldu?

Hangi iller kırmızıya döndü? Korona yasakları dönüyor mu?

Vaka sayılarında belirgin bir artışın gözlendiği uzmanlarca ifade ediliyor. 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 15 günde bir değişecek. Bu sebeple pek çok kişi hangi illerde yasakların döneceğini araştırıyor.

Düşük ve orta riskli illerde hafta içi uygulanan 21.00-05.00 yasağı hafta sonları da uygulanıyor. Söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı kaldırıldı. Bu illerde ilkokul, 8. Ve 12. Sınıfların yanı sıra 9,10 ve 11. Sınıflarda yüz yüze eğitime başladı.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri almaya başladı. Çok yüksek riskli illerde ise paket servis ve gel-al servis uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor. Ayrıca tüm yurtta hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Son dönemde vaka artışı yaşanan şehirler şöyle: İstanbul, Edirne, Sinop, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis, Artvin.

 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, vaka artışı ve risk haritasıyla ilgili olarak değerlendirmeerde bulundu. Akın, “Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor. Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor
Ekonomi

Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Veznedar, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İş..
Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi

TRT'de yayımlanan kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun'un yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde tarihin ilk Türk Amiral..
Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü
Gündem

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği vurgusunu yaparak, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay