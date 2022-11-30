İstanbul’un bazı ilçelerinden elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde hangi saatlerde elektrikler kesilecek?

Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 1 Aralık Perşembe elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 01/12/2022 00:30:00 - 01/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 01/12/2022 01:30:00 - 01/12/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 01/12/2022 02:30:00 - 01/12/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah KIRIM, OKUL, SAFA, SULTAN HAMİD sk bölgelerinde 01/12/2022 09:30:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, HARMAN, SARIDEDE sk bölgelerinde 01/12/2022 09:30:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, ALİ GÜLMEZ, BODUR, DESTAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ERENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KIRLANGIÇ, KOZA, KURŞUN, MÜMTAZ SEVİNÇ, PLEVNE, POYRAZ, SEVTAP, SEVİNÇ, TAN, TAŞER, TİRYAKİ SUYU, ÖNER, ÖZGÜNER, ÜLKER, ŞAN sk / YEŞİLKENT mah G-848 sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 01/12/2022 00:00:00 - 01/12/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 01/12/2022 03:00:00 - 01/12/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 01/12/2022 03:00:00 - 01/12/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 01/12/2022 14:00:00 - 01/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KARANFİL, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 01/12/2022 09:30:00 - 01/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, ELMAS, ESENLER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 01/12/2022 00:01:00 - 01/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 01/12/2022 00:01:00 - 01/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, KÖRKADI, UYDU, VENÜS, VİŞNE ÇIKMAZI, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN, DOĞA, GÖZDE, GÜMÜŞ, HAKKI ŞEHİT HAN, ILGIN, METEHAN, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NAZLI, OKUL, REYHAN, SELVİ, ZÜMRÜT sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, DOĞA sk // FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 01/12/2022 00:00:00 - 01/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk / DUATEPE mah KURTULUŞ sk / ESKİŞEHİR mah AKTAŞ, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, KURTULUŞ, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÜLDEFNE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, VARAN, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BALABAN 1, EFKAN, EGE 1, ELA, KARABATAK, KETENKUŞU, KOTAN, LEYLEK 1, TRAKYA, İCLAL sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk / KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 01/12/2022 01:00:00 - 01/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk / HALLAÇLI mah AYDIN, METİN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / KARACAKÖY MERKEZ mah ANI, AÇELYA ÇIKMAZI, BABACAN, BAKIRCI, COŞAR ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMA bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTIN, BOĞAZ, IHLAMUR, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, ÇARDAK, ÇELEN, ÇİLLER sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANYERİ, KARADAĞ, KARAKARTAL, SÖNMEZ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / YUNUS EMRE mah 263., 264., 266., 267., 268., 269., 270., 285., 338., 343., 344., 374., 375., 376., 377., 378., 384., 385., 390., 392., 394., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR sk / İNÖNÜ mah 374., MANDIRA sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1919., 1934., 1935., 1937., 1939., 1940., 1941., 2049. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1934. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 679. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 222., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, KAZIM KARABEKİR, SEZAİ KARAKOÇ sk / NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 5., FEVZİ ÇAKMAK sk / ZAFER mah 110., 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ARAS, NİLÜFER ÇAYI, SEYHAN, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 921., 922., 923., 925., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 01/12/2022 12:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 01/12/2022 14:00:00 - 01/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 01/12/2022 09:30:00 - 01/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1. sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah AŞİYAN, KARACA, MİTHAT PAŞA, TALATPAŞA sk bölgelerinde 01/12/2022 10:30:00 - 01/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAHTİYAR, GÖNÜL, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 01/12/2022 11:30:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 01/12/2022 01:00:00 - 01/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, ALTINAY, ALTINBAŞAK, CEVHER, CİDAR, CİHANGİR, DİDENUR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇOLPAN, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah TERASEVLER, TERASEVLER2 sk bölgelerinde 01/12/2022 11:00:00 - 01/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, ARDAHAN, CENK, CİHAN, ERLER, TECNUR, TOLGA, YILMAZ sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.TOLGA, AKATLAR, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.YENİCE, 3.İNÖNÜ, BAHARİYE, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 01/12/2022 09:00:00 - 01/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, DERGİLER, HABERLER, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 01/12/2022 01:00:00 - 01/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 01/12/2022 00:00:00 - 01/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 01/12/2022 00:00:00 - 01/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 01/12/2022 00:00:00 - 01/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah 1. HAKAN, GÜZELBAHÇE 1, İNCİ sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk / DUATEPE mah KURTULUŞ sk / ESKİŞEHİR mah AKTAŞ, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, KURTULUŞ, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk bölgelerinde 01/12/2022 10:00:00 - 01/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah KEKLİK, SULTAN sk bölgelerinde 01/12/2022 14:00:00 - 01/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021., 2023., 2024., 2025., 2026., 2028., 2029., 2030., 2032., 2053., 2054., 2055., 2056., 2059., 2069., 2105., A, A-2, B, C sk bölgelerinde 01/12/2022 00:05:00 - 01/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2491., ATATÜRK sk bölgelerinde 01/12/2022 00:05:00 - 01/12/2022 16:28:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR- 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜK KARTAL, MAHİRBEY, YEŞİLVADİ, KARA KARTAL, PINARBAŞI

BEYKOZ-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BİRANDA ÇIKMAZI, DÜNYA, EZBER ÇIKMAZI, AYTAÇ ÇIKMAZI, KOŞUYOLU, KUŞHAN ÇIKMAZI, ADAM MİCKİEWİCZ, GÜRBÜZ ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEYRİ, 75. YIL, CANFEDA ÇIKMAZI, SELMA ÇIKMAZI, POLONEZKÖY YOLU

KADIKÖY-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ADA, ÇEVRE YOLU, YUKARI YURTÇU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4404, ÇİÇEKTEPE, DUMLUPINAR, İBRAHİM AĞA, 4407, 4405, 4394, PİYALE PAŞA, 4396, 4398, 4567, 4397, 4370, BAĞDAT, 4403, 4556, 4399

KADIKÖY- 09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKIN

KADIKÖY-14:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak NUHBEY, ELMALIÇEŞME, YAVUZTÜRK, HALİTAĞA

KADIKÖY-15:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MELTEM, YAVUZTÜRK, ONAN

KADIKÖY-11:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KADIPAŞA

KADIKÖY- 13:00 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak İSKELE, RIHTIM, DAMGA

MALTEPE-09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ, GÜNEBAKAN, ELİF, YENİ ÇAĞRI, MESUT, ESENKÖY, GÜLTEN

MALTEPE-10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FENERLİ, MANOLYACI, KESKİN, ESKİ ÜSKÜDAR

PENDİK-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZÜMRÜT, NİHAVENT, TÜTÜN, YAYLA, BİNBAŞAK, DUT, EFRAT, PAYDAŞ, YAKUT ÇIKMAZI, YAZICILAR, OVA ÇIKMAZI, FERSAH, ŞANLI, ULUBAT, YAĞIZ, SAKIZ, AŞİKAR, BAHAR, HIDIRELLEZ, MUHSİN YAZICIOĞLU, KAZANBEY, TENHA, TANDOĞAN, LEYLEK, SERBEST

PENDİK-09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÜSTÜN, MÜREBBİYE, HAKEM, CANKURTARAN, RABİA, FIRAT, ZEYREK, LİSE, ONUR, SUAL, BAHARAT

TUZLA-09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KUĞU, ZEYTİNLİK, HALEF, MELEK, KRİSTAL, YİĞİT, AYDEDE, KARACA, SULH, BONCUK, ÇAĞIN, AKTAR, ÇAYIR, MUTEBER, MUTLU, KAHRAMAN, BELGİN, GÜLCÜ

ÜMRANİYE-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MESUT, GÜNDÜZ, SEÇKİN, CANDAN, METE

ÜMRANİYE-09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MARMARA, HATBOYU, TALATPAŞA, GÜNEYSU, ENES, COŞAR, CİHAN, İLKER, DOĞA, ÇUHADAR, VEZİR, SEMA, TÜRKAY, SERDAR, GÜMÜŞ, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ATOM

ÜMRANİYE- 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AVŞAR, İREM, TUĞBA, ELİF, ORTANCA, SIRT

ÜSKÜDAR-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BÜKÜCÜLER HANI, SELİMİYE AMBARI, HAREM SAHİL YOLU, SELİMİYE İSKELE