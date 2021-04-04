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Gündem Hangi ifadeler kopyalandı? İşte 12 Eylül, 15 Temmuz ve 104 amiral bildirisinin ortak noktaları
Gündem

Hangi ifadeler kopyalandı? İşte 12 Eylül, 15 Temmuz ve 104 amiral bildirisinin ortak noktaları

104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriyle 12 Eylül ve 15 Temmuz darbesinde yayınlanan bildiriler arasındaki benzerlikler dikkat çekti. Gerek darbe bildirilerinde gerekse darbe imalı bildiride Atatürkçülük, Laiklik ve irtica söylemleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:06:00 - 2021-04-04 16:38:53
Hangi ifadeler kopyalandı? İşte 12 Eylül, 15 Temmuz ve 104 amiral bildirisinin ortak noktaları

 yeniakit.com.tr  özel haber 

104 emekli amiral, dün gece yarısı yayınladıkları bildiride, Montrö Boğazlar Antlaşması ve son günlerde fotoğrafı sosyal medyada yayılan dindar asker üzerinden hükümeti tehdit etti. Bildiride hükümete yönelik darbe imaları yapıldı. Türkiye'de büyük infial uyandıran bildiri, CHP'liler tarafından savunuldu. Aynı zamanda İYİ Parti'den de bildiriyi savunanlar oldu. Bazı isimler, söz konusu bildirinin darbe iması taşımadığını ileri sürdü.

Millet İttifakı tayfası bildirinin darbeyle ilgisi olmadığını iddia etse de, 104 amiralin bildirisi ile 12 Eylül ve 15 Temmuz bildirisi arasındaki benzerlikler dikkat çekti.

12 Eylül bildirisi, "Yüce Türk Milleti" ifadesiyle başlarken, amirallerin yayınladığı bildiri de "Yüce Türk Milletine;" ifadesiyle başladı.

Aynı zamanda dün gece yayınlanan bildiride, TSK bünyesindeki askerler için "Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" denildi. 15 Temmuz darbe bildirisinde de Atatürk ilkelerine vurgu yapılarak, "Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek..." denilmişti. Bunların yanı sıra her 3 bildiride de sözde 'irtica' söylemlerine yer verilmesi de dikkat çekti.

İşte o bildiriler:

15 Temmuz bildirisi:

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Yorumlar

@ademcevij

27nisan daha çok benziyor adaletplatformu
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vatandaş

CIA nin köpekligini yapıyorlar.
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