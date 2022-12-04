Hangi hastalıklara hangi meyve suyu iyi geliyor?

Meyve suyu dünyanın her yerinde sevilse de tartışmalı bir içecektir. Sağlığı söz konusu olduğunda, birçok insan bölünmüştür. Bazıları şekerin çok yüksek olduğunu iddia ederken, diğerleri yüksek besin içeriğini savunur. Bu yazıda en sağlıklı 9 meyve suyunu gözden geçirmekte ve meyve sularının genel olarak sağlıklı bir seçim olup olmadığını tartışmaktadır. Sizler için en sağlıklı 9 meyve suyunu listeledik. İşte, en sağlıklı meyve suları:

Kızılcık suyu

Tart ve parlak kırmızı, kızılcık suyu birçok fayda sunar. Tek bir bardak (240 ml) kızılcık suyu şunları içerir:

Kalori: 116

Protein: 1 gram

Karbonhidrat: 31 gram

Elyaf: 0,25 gram

Şeker: 31 gram

Potasyum: Günlük Değerin %4'ü

C vitamini: Günlük Değerin %26'sı

E Vitamini: Günlük Değerin %20'si

K Vitamini: Günlük Değerin %11'i

Kızılcık suyu, idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) karşı koruma yeteneği ile bilinir. Bu etkiyle ilgili araştırmalar karışık olsa da, yakın tarihli bir inceleme, kızılcık suyu içmenin İYE riskini %32,5 oranında azalttığını buldu. Bu meyve suyu aynı zamanda antosiyaninler, flavonoller, prosiyanidinler ve C ve E vitaminleri dahil olmak üzere antioksidanlar bakımından yüksektir ve bu da hücrelerinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilir.

Domates suyu

Domates suyu, Bloody Marys'in sadece önemli bir bileşeni değil, aynı zamanda lezzetli ve sağlıklı bir içecek olarak tek başına tüketilmesidir. Pek çok kişi, mutfaktaki kullanımları nedeniyle domatesi bir sebze olarak görse de, biyolojik olarak bir meyvedir. Yine de birçok şirket, domates suyunu lezzeti ve düşük şeker içeriği nedeniyle sebze suyu olarak sınıflandırmaktadır. Bir bardak (240 ml) domates suyu şunları içerir:

Kalori: 41

Protein: 2 gram

Karbonhidrat: 9 gram

Elyaf: 1 gram

şeker: 6 gram

Folat: Günlük Değerin %12'si

Potasyum: Günlük Değerin %11'i

A Vitamini: Günlük Değerin %6'sı

C Vitamini: Günlük Değerin %189'u

E Vitamini: Günlük Değerin %5'i

K Vitamini: Günlük Değerin %5'i

Domates suyu, demir emilimini destekleyen ve cilt ve bağışıklık sağlığını destekleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından özellikle yüksektir. Ayrıca domatese kırmızı rengini veren karotenoid ve antioksidan olan iyi bir likopen kaynağıdır. Aslında, diyetteki likopenin %80'inin domates suyu, spagetti sosu veya pizza sosundan geldiği bildirilmektedir. Likopen kalp hastalığı ve inme riskinizi azaltabilir. Örneğin, bir inceleme, artan likopen alımını %13 daha düşük kalp hastalığı riskine bağladı. Bununla birlikte, domates suyu, fazla tüketildiğinde kan basıncını artırabilen bir mineral olan tuz açısından çok yüksek olabilir. Çoğu insanın çok fazla tuz tükettiği göz önüne alındığında, mümkün olduğunda düşük sodyumlu seçenekleri seçmeye çalışın.

Pancar suyu

Pancar suyu, ilişkili sağlık yararları nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bu renkli meyve suyu, pancar ve suyun karıştırılmasıyla yapılır. Bir bardak (240 ml) pancar suyu şunları içerir:

Kalori: 70

Protein: 1 gram

Karbonhidrat: 18 gram

Elyaf: 1 gram

Şeker: 13 gram

Çoğu sebze doğal olarak meyvelerden daha düşük şeker içerdiğinden, şeker oranı nispeten düşüktür. Dahası pancar, sebzeye koyu kırmızı rengini veren pigmentler olan harika bir betalain kaynağıdır. Güçlü antioksidanlar olarak hareket ederek kalp hastalığı, iltihaplanma ve belirli kanser türleri riskinizi potansiyel olarak azaltırlar. Pancar suyu, atletik performansı artırdığı, kan basıncını ve kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilen inorganik nitratlar açısından da yüksektir. Yine de, pancar suyunun inorganik nitrat içeriğinin, sebzenin çeşidine, yetiştirme koşullarına ve işleme yöntemine bağlı olduğunu unutmayın. Nitrat içeriği çoğu etikette listelenmediğinden, pancar suyu içmenin nitratla ilgili faydaları ne ölçüde sağlayacağını bilmek zordur.

Elma suyu

Elma suyu en popüler meyve sularından biridir. Bulutlu ve açık olmak üzere iki ana türü vardır. Bulutlu elma suyu posa içerirken, berrak elma suyunun posası çıkarılmıştır. 1 fincan (240 ml) elma suyu porsiyonu şunları sağlar:

Kalori: 114

Protein: 1 gramdan az

Karbonhidrat: 28 gram

Elyaf: 0,5 gram

Şeker: 24 gram

Potasyum: Günlük Değerin %5'i

C vitamini: Günlük Değerin %3'ü

Elma suyu, elektrolit görevi gören ve sinir sinyali ile kalp sağlığı için önemli olan bir mineral olan ılımlı bir potasyum kaynağıdır. C vitamini açısından doğal olarak düşük olmasına rağmen, birçok ticari çeşit C vitamini ile zenginleştirilmiştir ve fincan başına (240 ml) Günlük Değerin %106'sına kadarını sağlar.

Erik suyu

Kuru erik kuru eriklerdir. Genellikle atıştırmalık olarak tüketilirler, ancak erik suyu da bir başka popüler seçenektir. Bir bardak (240 ml) kuru erik suyu şunları içerir:

Kalori: 182

Protein: 1,5 gram

Karbonhidrat: 45 gram

Elyaf: 2,5 gram

Şeker: 42 gram

Demir: Günlük Değerin %17'si

Magnezyum: Günlük Değerin %9'u

Manganez: Günlük Değerin %17'si

Potasyum: Günlük Değerin %15'i

B2 Vitamini: Günlük Değerin %14'ü

B3 Vitamini: Günlük Değerin %13'ü

B6 Vitamini: Günlük Değerin %33'ü

C Vitamini: Günlük Değerin %12'si

K Vitamini: Günlük Değerin %8'i

Erik suyu, metabolizma, DNA ve kırmızı kan hücresi üretimi ile cilt ve göz sağlığında rol oynayan B vitaminleri açısından yüksektir. Ayrıca, özellikle yaşlı popülasyonlarda kabızlık için bir çare olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Lif içeriği, dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur ve hafif bir müshil görevi görür. Aynı zamanda C vitamini ve fenolik bileşikler gibi iyi bir antioksidan kaynağıdır. Kuru erik suyu doğal bir şeker kaynağı olsa da, alımınızı günde küçük bir bardakla sınırlamak veya suyla seyreltmek en iyisidir.

Nar suyu

Nar suyu, besleyici yararları nedeniyle son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Ayrıca, gününüze canlı bir renk katar. 1 bardak (240 ml) nar suyu porsiyonu şunları sağlar:

Kalori: 134

Protein: 1 gramdan az

Karbonhidrat: 33 gram

Elyaf: 0,25 gram

Şeker: 32 gram

Potasyum: Günlük Değerin %11'i

C vitamini: Günlük Değerin %1'inden azı

K Vitamini: Günlük Değerin %22'si

Nar suyu, kanın pıhtılaşmasına, kalp sağlığına ve kemik gelişimine yardımcı olan K vitamini açısından zengindir. Narlara karakteristik koyu kırmızı rengini veren antioksidan antosiyanin de yüksektir. Son olarak, birçok çeşit ilave C vitamini içerir ve günlük ihtiyacınızın %27'sine ulaşmanıza yardımcı olur.

Portakal suyu

Portakal suyu, dünya çapında klasik bir kahvaltılıktır ve besleyici özellikleriyle iyi bilinir. Tek bir bardak (240 ml) portakal suyu şunları sağlar:

Portakal suyu

Kalori: 112

Protein: 2 gram

Karbonhidrat: 26 gram

Elyaf: 0,5 gram

Şeker: 21 gram

Folat: Günlük Değerin DV'nin %19'u

Potasyum: Günlük Değerin DV'nin %11'i

C Vitamini: Günlük Değerin DV'nin %138'i

Portakal suyu, cilt sağlığı ve demir emilimi için gerekli olan bir antioksidan olan önemli bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca sinnamik, ferulik ve klorojenik asitler gibi fenolik bileşikler bakımından da yüksektir. Bu antioksidan bileşikler, hücrelere zarar verebilecek ve hastalığa yol açabilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Portakal suyunu posalı veya posasız olarak satın alabilirsiniz. Kağıt hamuru, önemli miktarda olmasa da bir miktar lif ekler. Ayrıca birçok portakal suyu çeşidinde kemik sağlığını desteklemek için kalsiyum eklenmiştir.

Meyve Suyunun Potansiyel Dezavantajları

Meyve suyu birçok önemli besin içermesine rağmen, onu içmenin bazı dezavantajları vardır.

Düşük lif

Bütün meyvelerin aksine, meyve suyunun lif oranı düşüktür. İşleme sırasında meyvelerin özsuları çıkarılır ve kalan et ve lif atılır. Lif, şekerin kan dolaşımınıza emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyenizi yönetmenize yardımcı olur. Lif olmadan şeker kanınıza kolayca girebilir ve kan şekeri ile insülinde hızlı bir artışa neden olabilir.

Şeker Oranı Yüksek

Hem bütün meyve hem de meyve suları şeker bakımından yüksektir, ancak içerdikleri şeker türüne göre farklılık gösterirler. Bütün meyvelerdeki şeker, bir meyve veya sebzenin hücresel yapısında bulunan içsel şekerdir. Bu şekerler, serbest şekerler kadar çabuk emilmez. Serbest şekerler, yiyeceğe eklenen veya meyve suları ve bal dahil olmak üzere bazı yiyecek ve içeceklerde doğal olarak bulunan basit şekerlerdir. İçsel şekerlerin aksine, bir hücreye bağlı olmadıkları için hızla emilirler.

Son olarak, meyve suyu içmeye karar verirseniz, %100 gerçek meyve suyu almaya çalışın. Birçok kişi meyve kokteyllerini veya meyve içeceklerini gerçek meyve suyu sanır. Yine de, bu içecekler genellikle ilave şeker, renklendiriciler ve tatlar içerir.