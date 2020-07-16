Hangi hastalık için hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalık için nereden randevu alınır? Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Soruları koronavirüs süreci sonrası normalleşmenin başlamasından sonra vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Hangi hastalığa hangi doktor bakar? Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hayatımız için oldukça önemli olan hastaneleri sağlık sorularımızda sıklıkla gidip muayene oluruz. Herhangi bir yerinden şikayeti olanlar doktora gitmek için MHRS üzerinden ya da ALO 182’den hastaneden randevu alınmakta. Peki hangi hastalığa hangi doktor bakar bilmiyorsunuz. İşte hangi bölüm hangi hastalığa bakar? Sorusunun cevabı.
Dahiliye
Ağrı
Akdeniz Anemisi
Alerji
Baş Dönmesi
Şeker, Diabet
Gastrit
Guatr
Hemofili
Hepatit
İshal
Kabızlık
Kansızlık
Kalınbağırsak
Karaciğer Kanseri
Kist
Şişmanlık
Romatizma
Sindirim Sistemi
Terleme
Ülser
Kadın Hastalıkları (Jinekoloji)
Regl
Rahim Kanseri
Menapoz
Frengi
Düşük
Doğum
Hamilelik
Kürtaj
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Akdeniz Anemisi
Alerji
Apandisit
Astım
Ateş
Boğmaca
Bronşit
Çocuk Felci
Egzama
Ergenlik
Havale
İdrar kaçırma
Kabakulak
Kızamık
Lösemi
Nezle
Öksürük
Zatürre
Pnömoni
Kulak Burun Boğaz (KBB)
Anjin
Bademcik iltihabı
Boğaz Ağrısı
Burun
Farenjit
Gırtlak
Horlama
Kulak iltihabı
Saman nezlesi
Sinüzit
Tükürük Bezi
Uçuk
Vertigo
Baş dönmesi
Kalp Damar
Kalp
Damar
Aort
Damar sertliği
Hipertansiyon
Yüksek tansiyon
Hipotansiyon
Düşük tansiyon
Kalp krizi
Kalp yetmezliği
Taşikardi
Çarpıntı
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon
Bağışıklık
İmmünite
Dizanteri
Çiçek hastalığı
Kuşpalazı
Difteri
Grip
Sarılık
İshal
Kabakulak
Kuduz
Mantar
Şarbon
Tenya
Tifo
Tetanoz
Uyuz
Veba
Zona
Genel Cerrahi
Apandisit
Fıtık
Hemoroid (Basur)
Anal Fissür
Pilonidal sinus (Kıl Dönmesi)
İnce-Kalın Bağırsak Hastalıkları
Karaciğer
Mide
Safra Kesesi Hastalıkları
Tiroid (Guatır) Hastalıkları,
Tiroid Nodillerine İğne Biyopsi
Mide Endoskopi Kolonoskopi
Meme Hastalıkları Teşhis Tedavi
Nöroloji
Ağrı
Alzheimer
Baş ağrısı
Fıtık
Beyin
İnme
Felç
Nevralji
Menenjit
Migren
Parkinson
Sinir Sistemi
Vertigo
Baş dönmesi
Dermatoloji (Deri Hastalıkları)
Akne
Bel soğukluğu
Deri kanseri
Egzama
Mantar
Nasır
Saç dökülmesi
Sedef Hastalığı
Psoriasis
Siğil
Sivilce
Uçuk
Uyuz
Vitiligo
Zona
Ortopedi
Artrit
Ayak bileği
Bacak
Bel
Boyun
Fıtık
Kalça ağrıları
Kas Kemik Kırıklar
Omurga
Omuz
Romatizma
Siyatik
Topuk
Üroloji
Bel soğukluğu
Böbrek taşı
Erken boşalma
Frengi
İktidarsızlık
Kısırlık
Mesane
Penis
Prostat
Testis
Göğüs Hastalıkları
Göğüs
Akciğer kanseri
Astım
Boğmaca
Bronşit
Nefes darlığı
Zatürre
Pnömoni
Tüberküloz
Verem
Psikiyatri
Depresyon
Hipnoz
Fobi
Kekemelik
Stres
Şizofreni
Uyku bozukluğu
Uykusuzluk
Göz Hastalıkları
Göz
Astigmatlık
Arpacık
Daltonizm
İris iltihabı
İritis
Katarakt
Kornea
Miyop
Retina
Ağız ve Diş Hastalıkları
Diş
Ağız kokusu
Diş ağrısı
Tartar