Hangi hastalık için hangi bölümden randevu alınır?

Hangi hastalık için nereden randevu alınır? Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Soruları koronavirüs süreci sonrası normalleşmenin başlamasından sonra vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Hangi hastalığa hangi doktor bakar? Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hayatımız için oldukça önemli olan hastaneleri sağlık sorularımızda sıklıkla gidip muayene oluruz. Herhangi bir yerinden şikayeti olanlar doktora gitmek için MHRS üzerinden ya da ALO 182’den hastaneden randevu alınmakta. Peki hangi hastalığa hangi doktor bakar bilmiyorsunuz. İşte hangi bölüm hangi hastalığa bakar? Sorusunun cevabı.