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Sağlık

Hangi hastalık için hangi bölümden randevu alınır?

Hangi hastalık için nereden randevu alınır? Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar? Soruları koronavirüs süreci sonrası normalleşmenin başlamasından sonra vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. Hangi hastalığa hangi doktor bakar? Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hayatımız için oldukça önemli olan hastaneleri sağlık sorularımızda sıklıkla gidip muayene oluruz. Herhangi bir yerinden şikayeti olanlar doktora gitmek için MHRS üzerinden ya da ALO 182’den hastaneden randevu alınmakta. Peki hangi hastalığa hangi doktor bakar bilmiyorsunuz. İşte hangi bölüm hangi hastalığa bakar? Sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:01:00 - 2020-07-16 19:02:14
Hangi hastalık için hangi bölümden randevu alınır?

Dahiliye

Ağrı

Akdeniz Anemisi

Alerji

Baş Dönmesi

Şeker, Diabet

Gastrit

Guatr

Hemofili

Hepatit

İshal

Kabızlık

Kansızlık

Kalınbağırsak

Karaciğer Kanseri

Kist

Şişmanlık

Romatizma

Sindirim Sistemi

Terleme

Ülser

Kadın Hastalıkları (Jinekoloji)

Regl

Rahim Kanseri

Menapoz

Frengi

Düşük

Doğum

Hamilelik

Kürtaj

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Akdeniz Anemisi 

Alerji

Apandisit

Astım

Ateş

Boğmaca

Bronşit

Çocuk Felci

Egzama

Ergenlik

Havale 

İdrar kaçırma

Kabakulak

Kızamık

Lösemi

Nezle

Öksürük

Zatürre

Pnömoni

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Anjin

Bademcik iltihabı

Boğaz Ağrısı

Burun

Farenjit

Gırtlak

Horlama

Kulak iltihabı

Saman nezlesi

Sinüzit

Tükürük Bezi

Uçuk

Vertigo

Baş dönmesi

Kalp Damar 

Kalp

Damar

Aort

Damar sertliği

Hipertansiyon

Yüksek tansiyon

Hipotansiyon

Düşük tansiyon

Kalp krizi

Kalp yetmezliği

Taşikardi

Çarpıntı

Enfeksiyon Hastalıkları  

Enfeksiyon

Bağışıklık

İmmünite

Dizanteri

Çiçek hastalığı

Kuşpalazı

Difteri

Grip

Sarılık

İshal

Kabakulak

Kuduz

Mantar

Şarbon

Tenya

Tifo

Tetanoz

Uyuz

Veba

Zona

Genel Cerrahi 

Apandisit

Fıtık

Hemoroid (Basur)

Anal Fissür

Pilonidal sinus (Kıl Dönmesi)

İnce-Kalın Bağırsak Hastalıkları

Karaciğer

Mide

Safra Kesesi Hastalıkları

Tiroid (Guatır) Hastalıkları,

Tiroid Nodillerine İğne Biyopsi

Mide Endoskopi Kolonoskopi

Meme Hastalıkları Teşhis Tedavi

Nöroloji

Ağrı

Alzheimer

Baş ağrısı

Fıtık

Beyin

İnme

Felç

Nevralji

Menenjit

Migren

Parkinson

Sinir Sistemi

Vertigo

Baş dönmesi

Dermatoloji (Deri Hastalıkları)

Akne

Bel soğukluğu

Deri kanseri

Egzama

Mantar

Nasır

Saç dökülmesi

Sedef Hastalığı

Psoriasis

Siğil

Sivilce

Uçuk

Uyuz

Vitiligo

Zona

Ortopedi

Artrit

Ayak bileği

Bacak

Bel

Boyun

Fıtık

Kalça ağrıları

Kas Kemik Kırıklar

Omurga

Omuz

Romatizma

Siyatik

Topuk

​Üroloji

Bel soğukluğu

Böbrek taşı

Erken boşalma

Frengi

İktidarsızlık

Kısırlık

Mesane

Penis

Prostat

Testis

Göğüs Hastalıkları

Göğüs

Akciğer kanseri

Astım

Boğmaca

Bronşit

Nefes darlığı

Zatürre

Pnömoni

Tüberküloz

Verem

Psikiyatri

Depresyon

Hipnoz

Fobi

Kekemelik

Stres

Şizofreni

Uyku bozukluğu

Uykusuzluk

Göz Hastalıkları

Göz

Astigmatlık

Arpacık

Daltonizm

İris iltihabı

İritis

Katarakt

Kornea

Miyop

Retina

Ağız ve Diş Hastalıkları

Diş

Ağız kokusu

Diş ağrısı

Tartar

 

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