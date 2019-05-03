Sağlığınızla ilgili bir probleminiz var ve hastaneyi arayıp randevu almak istiyorsunuz. Fakat hangi hastalık için hangi doktora muayene olmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Veya hastanelerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (Alo 182) sayesinde online randevu alıp sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorsunuz. Bu işlem sadece dakikalarınızı alacak bu çok güzel. Gelgelelim hastanenin hangi bölümüne gideceğinizi hangi uzman doktora görünmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz! Birbirinden farklı alanlarda hizmet veren hastanelerden hastalığınıza göre randevu alabilmeniz için yardıma ihtiyacınız varsa üzülmeyin! Hangi hastalık için hangi doktora gitmeli? Hangi hastalığa hangi bölüm bakar? İşte konuya dair açıklamalar…

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) BÖLÜMÜ:

Ağız kuruluğuna hangi bölüm bakar?

Ağız kuruluğu için İç Hastalıkları bölümü bakar.

Karın ağrısına hangi bölüm bakar?

Karın ağrısı için İç Hastalıkları bölümü bakar.

Alt karın ağrısına hangi bölüm bakar?

Karın ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Mide ağrısına hangi bölüm bakar?

Mide ağrısı için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Mide ağrısına hangi bölüm bakar?

Mide ekşimesine hangi bölüm bakar?

Mide ekşimesi için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Mide ekşimesinin nedenleri nelerdir?

Gastrite hangi bölüm bakar?

Gastrit için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Gastriti anlamanın yolları nelerdir?

Reflü mü, gastrit mi?

İshal için hangi bölüm bakar?

İshal için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

İshale ne iyi gelir?

Kabızlığa hangi bölüm bakar?

Kabızlık için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Kabızlık ağrısı nasıl geçer?

Aşırı terlemeye hangi bölüm bakar?

Aşırı terleme için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Aşırı terleme nedenleri nelerdir | Aşırı terleme için hangi doktora gidilir

Baş ağrısına hangi bölüm bakar?

Baş ağrısı için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Baş ağrısı hangi bölüm bakar

Baş dönmesine hangi bölüm bakar?

Baş dönmesi için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) veya Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Baş dönmesi için hangi doktora gidilir?

Bulantıya hangi bölüm bakar?

Bulantı için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Burun kanamasına hangi bölüm bakar?

Burun kanaması için İç Hastalıkları bölümü (Dahiliye) bakar.

Burun kanamasında ne zaman doktora başvurmak gerekir?

KULAK BURUN BOĞAZ BÖLÜMÜ:

Boğaz ağrısına hangi bölüm bakar?

Boğaz ağrısı için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir

Burun akıntısına hangi bölüm bakar?

Burun akıntısı için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Burun akıntısı ve boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Nezleye hangi bölüm bakar?

Nezle için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Grip mi? Nezle mi? Griple nezle arasındaki fark nedir?

İşitme kaybına hangi bölüm bakar?

İşitme kaybı için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

İşitme kaybı neden oluşuyor?

Kulaktan kan gelmesi durumunda hangi doktora gidilmeli?

Kulaktan kan gelmesi durumunda Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Kulak tıkanıklığı neden olur? Kulak tıkanıklığı nedenleri

Horlamaya hangi bölüm bakar?

Horlama için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Horlama için hangi bölüme gidilir?

Kulak iltihabına hangi bölüm bakar?

Kulak iltihabı için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır? Kulak iltihabına hangi bölüm bakar

Orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?

Dış kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Saman nezlesine hangi bölüm bakar?

Saman nezlesi için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Saman nezlesi nedir nasıl tedavi edilir Saman nezlesi nasıl geçer, hangi doktora gidilir?

Sinüzite hangi bölüm bakar?

Sinüzit için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Sinüzit için hangi bölümden randevu alınır

Sinüzit nedir? Sinüzit nasıl tedavi edilir?

Uçuğa hangi bölüm bakar?

Uçuk için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Uçuğa ne iyi gelir? Uçuk evde bitkisel tedavi

Kulak çınlamasına hangi bölüm bakar?

Kulak çınlaması için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

Kulak çınlaması neden olur?

Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

Aftlara hangi bölüm bakar?

Ağızda oluşan aftlar için Kulak Burun Boğaz bölümü (KBB) bakar.

AFT (ağız yarası) nedir? Ağız yarası nasıl geçer?

KALP DAMAR CERRAHİ BÖLÜMÜ:

Göğüs ağrısına hangi bölüm bakar?

Göğüs ağrısı için Kalp Damar Cerrahi bölümü bakar.

Sağ göğüs ağrısı hangi hastalığın işaretidir? Sağ göğüs neden ağırır?

Göğüs ağrısının nedeni nedir?

Kalp ağrısına hangi bölüm bakar?

Kalp ağrısı için Kalp Damar Cerrahi bölümü bakar.

Kalp hastalığına yakalanmamak için böyle beslenmelisiniz

Damar sertliğine hangi bölüm bakar?

Damar sertliği için Kalp Damar Cerrahi bölümü bakar.

Damar sertliğinin tedavisi var mı?

Ayaklardaki morluğa hangi bölüm bakar?

Ayaklardaki morarma için Kalp Damar Cerrahi bölümü bakar.

Ayak ağrısının nedeni nedir?

ENFEKSİYON HASTALIKLARI BÖLÜMÜ:

Sarılığa hangi bölüm bakar?

Sarılık için Enfeksiyon Hastalıkları bölümü bakar.

Yeni doğanda sarılık neden olur?

Sarılığa iyi gelen bitkisel çözümler!

Kabakulağa hangi bölüm bakar?

Kabakulak için Enfeksiyon Hastalıkları bölümü bakar.

GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ:

Apandisite hangi bölüm bakar?

Apandisit için Genel Cerrahi bölümü bakar.

Apandisit nedir, belirtileri neler Apandisit nasıl tedavi edilir?

Kangrene hangi bölüm bakar?

Kangren için Genel Cerrahi bölümü bakar.

Kangren belirtileri

Basura hangi bölüm bakar?

Basur için Genel Cerrahi bölümü bakar.

‘Basur’un 6 belirtisi var

Hemoroide hangi bölüm bakar?

Hemoroide Genel Cerrahi bölümü bakar.

Arıdan gelen mucize besin’’propolis’ ile hemoroid derdinize son!

Vücuttaki et benine hangi bölüm bakar?

Vücuttaki et beni için Genel Cerrahi bölümü bakar.

Et beni niye çıkar?

Vücuttaki yağ bezesine hangi bölüm bakar?

Vücuttaki yağ bezesi için Genel Cerrahi bölümü bakar.

Yağ bezesi nedir?

Kasıktaki ağrıya hangi bölüm bakar?

Kasıktaki ağrı için Genel Cerrahi bölümü bakar.

Kasık ağrısı için hangi bölüme gidilir

NÖROLOJİ BÖLÜMÜ:

Hafıza kaybına hangi bölüm bakar?

Hafıza kaybı için Nöroloji bölümü bakar.

Hafıza kaybına neden olan etmenler nelerdir?

Unutkanlığa hangi bölüm bakar?

Unutkanlık için Nöroloji bölümü bakar.

Kol, bacak uyuşmasına hangi bölüm bakar?

Kol, bacak uyuşması için Nöroloji bölümü bakar.

Kol ağrısına hangi bölüm bakar?

Bacak ağrısı neden olur?

Ellerdeki titremeye hangi bölüm bakar?

Ellerdeki titreme için Nöroloji bölümü bakar.

El uyuşması neden olur?

Parmak uçlarındaki uyuşukluğa hangi bölüm bakar?

Parmak uçlarındaki uyuşukluk için Nöroloji bölümü bakar.

Felce hangi bölüm bakar?

Felç için Nöroloji bölümü bakar.

Çift görmeye hangi bölüm bakar?

Çift görme için Nöroloji bölümü bakar.

Dengesizliğe hangi bölüm bakar?

Dengesizlik için Nöroloji bölümü bakar.

Vücuttaki seyirmeye hangi bölüm bakar?

Vücutta seyirme için Nöroloji bölümü bakar.

DERMATOLOJİ BÖLÜMÜ:

Ağız içi yaralara hangi bölüm bakar?

Ağız içi yaralar için Dermatoloji bölümü bakar.

Ağız içi yaralarının belirtilerinin nedenleri nelerdir?

Ağız içi yaralar neden olur | Ağız içi yaralarına ne iyi gelir?

Akneye hangi bölüm bakar?

Akne için Dermatoloji bölümü bakar.

Akneye neler yol açar?

Bel soğukluğuna hangi bölüm bakar?

Bel soğukluğu için Dermatoloji bölümü bakar.

Bel soğukluğuna hangi bölüm bakar?

Egzamaya hangi bölüm bakar?

Egzama için Dermatoloji bölümü bakar.

Egzama nedir Egzama neden olur buşıcı mı | Egzamaya karşı bitkisel kür nedir?

Ayak, kasık mantarına hangi bölüm bakar?

Ayak, kasık mantarı için Dermatoloji bölümü bakar.

Saç dökülmesine hangi bölüm bakar?

Saç dökülmesi için Dermatoloji bölümü bakar.

Aşırı saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?

Siğile hangi bölüm bakar?

Siğil için Dermatoloji bölümü bakar.

Uçuğa hangi bölüm bakar?

Uçuk için Dermatoloji bölümü bakar.

Cilt lekelerine hangi bölüm bakar?

Cilt lekeleri için Dermatoloji bölümü bakar.

Cilt lekelerine doğal çözüm

Benlere ve çillere hangi bölüm bakar?

Benler, çiller için Dermatoloji bölümü bakar.

Sedef hastalığına hangi bölüm bakar?

Sedef hastalığı için Dermatoloji bölümü bakar.

Sedef hastalığı sadece cildimizi etkileyen bir hastalık mı

Zonaya hangi bölüm bakar?

Zona için Dermatoloji bölümü bakar.

Suçiçeği ‘zona’ya dönüşebilir

ORTOPEDİ BÖLÜMÜ:

Topuk dikenine hangi bölüm bakar?

Topuk dikeni için Ortopedi bölümü bakar.

Ayak bileği burkulmalarına hangi bölüm bakar?

Ayak bileği burkulmaları için Ortopedi bölümü bakar.

Ayak bileği burkulmasına dikkat!

Bağ kopmalarına hangi bölüm bakar?

Bağ kopmaları için Ortopedi bölümü bakar.

Lif kopmalarına hangi bölüm bakar?

Lif kopmaları için Ortopedi bölümü bakar.

Kas ağrılarına hangi bölüm bakar?

Kas ağrıları için Ortopedi bölümü bakar.

Kas ağrısı neden olur?

ÜROLOJİ BÖLÜMÜ:

İdrar yaparken yanma hissine hangi bölüm bakar?

İdrar yaparken yanma hissi için Üroloji bölümü bakar.

Frengi hastalığına hangi bölüm bakar?

Frengi hastalığı için Üroloji bölümü bakar.

İktidarsızlığa hangi bölüm bakar?

İktidarsızlık için Üroloji bölümü bakar.

Kısırlığa hangi bölüm bakar?

Kısırlık için Üroloji bölümü bakar.

Erken menopoz nedir? Erken menopoz kısırlık sebebi mi?

Testislerde ağrıya hangi bölüm bakar?

Testislerde ağrı için Üroloji bölümü bakar.

Kanlı idrar yapmaya hangi bölüm bakar?

Kanlı idrar yapma için Üroloji bölümü bakar.

Prostata hangi bölüm bakar?

Prostat için Üroloji bölümü bakar.

Prostat büyümesi nasıl tedavi edilir?

GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ:

Göğüs ağrısına hangi bölüm bakar?

Göğüs ağrısı için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Göğüs ağrısının nedeni nedir?

Sol gögüs ağrısı neden olur?

Nefes almada zorluk çekenler hangi bölüm bakar?

Nefes almada zorluk çekenlere Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Nefes darlığına hangi bölüm bakar?

Nefes darlığı için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Nefes darlığı hastalığına dikkat!

Zatürreye hangi bölüm bakar?

Zatürre için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Pnömoniye hangi bölüm bakar?

Pnömoni için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Akciğer kanserine hangi bölüm bakar?

Akciğer kanseri için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

Erken teşhis ile akciğer kanseri tedavi edilebilir

Akciğer apsesine hangi bölüm bakar?

Akciğer apsesi için Göğüs Hastalıkları bölümü bakar.

PSİKİYATRİ BÖLÜMÜ:

Depresyona hangi bölüm bakar?

Depresyon için Psikiyatri bölümü bakar.

Unutkanlık depresyon habercisi mi? Psödodemans nedir?

Kekemeliğe hangi bölüm bakar?

Kekemelik için Psikiyatri bölümü bakar.

Uyku bozukluğuna hangi bölüm bakar?

Uyku bozukluğu için Psikiyatri bölümü bakar.

Huzursuzluğa hangi bölüm bakar?

Huzursuzluk için Psikiyatri bölümü bakar.

Tedirginliğe hangi bölüm bakar?

Tedirginlik için Psikiyatr bölümü bakar.

Anksiyeteye hangi bölüm bakar?

Anksiyete için Psikiyatri bölümü bakar.

Anksiyete bozukluğu nedir?

Sosyal fobiye hangi bölüm bakar?

Sosyal fobi için Psikiyatri bölümü bakar.

Dikkat eksikliğine hangi bölüm bakar?

Dikkat eksikliği için Psikiyatri bölümü bakar.

Panik atağa hangi bölüm bakar?

Panik atak için Psikiyatri bölümü bakar.

Panik atak öldürmez!

Hiperaktiviteye hangi bölüm bakar?

Hiperaktivite için Psikiyatri bölümü bakar.

Şizofreniye hangi bölüm bakar?

Şizofreni için Psikiyatri bölümü bakar.

Bipolar bozukluğa hangi bölüm bakar?

Bipolar bozukluk için Psikiyatri bölümü bakar.

Zeka geriliğine hangi bölüm bakar?

Zeka geriliği için Psikiyatri bölümü bakar.

Şizoeffektif bozukluğa hangi bölüm bakar?

Şizoeffektif bozukluk için Psikiyatri bölümü bakar.

GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ:

Göğüs ortasında yanma hissine hangi bölüm bakar?

Göğüs ortasında yanma hissi için Gastroenteroloji bölümü bakar.

Ağıza acı su gelmesine hangi bölüm bakar?

Ağıza acı su gelmesi durumunda Gastroenteroloji bölümü bakar.

Safra kesesi ağrısına hangi bölüm bakar?

Safra kesesi ağrısı için Gastroenteroloji bölümü bakar.

Mide hastalıklarına hangi bölüm bakar?

Mide hastalığı için Gastroenteroloji bölümü bakar.

Mide yanması için hangi bölüme gidilir?

Bağırsak hastalıklarına hangi bölüm bakar?

Bağırsak hastalıkları için Gastroenteroloji bölümü bakar.

Pankreas hastalığına hangi bölüm bakar?

Pankreas hastalığı için Gastroenteroloji bölümü bakar.

FİZİK TEDAVİ BÖLÜMÜ:

Bel, boyun ağrılarına hangi bölüm bakar?

Bel, boyun ağrıları için Fizik Tedavi bölümü bakar.

Bel ağrısı için hangi doktora gitmeliyiz?

Bel tutulmasına hangi bölüm bakar?

Dizde kireçlenmeye hangi bölüm bakar?

Dizde kireçlenme için Fizik Tedavi bölümü bakar.

Kemik erimesine hangi bölüm bakar?

Kemik erimesi için Fizik Tedavi bölümü bakar.

Kemiklere hangi bölüm bakar?

Kemik yaşına hangi bölüm bakar?

Kemik ağrısına hangi bölüm bakar?

Kemik Erimesine (Osteoporoz) hangi doktor bakar?

Romatizmaya hangi bölüm bakar?

Romatizma için Fizik Tedavi bölümü bakar.

NEFROLOJİ BÖLÜMÜ:

Böbrek iltihaplarına hangi bölüm bakar?

Böbrek iltihapları için Nefroloji bölümü bakar.

Böbrek yetmezliğine hangi bölüm bakar?

Böbrek yetmezliği için Nefroloji bölümü bakar.

Karaciğer ve böbreklere hangi bölüm bakar?

PLASTİK CERRAHİ BÖLÜMÜ:

Deri kanserlerine hangi bölüm bakar?

Deri kanserleri için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

İyileşmeyen yaralara hangi bölüm bakar?

İyileşmeyen yaralar için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

Deri yanıklarına hangi bölüm bakar?

Deri yanıkları için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

Yarık dudağa hangi bölüm bakar?

Yarık dudak için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

Yarık damağa hangi bölüm bakar?

Yarık damak için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

Burun şekil bozukluklarına hangi bölüm bakar?

Burun şekil bozuklukları için Plastik Cerrahi bölümü bakar.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları nedir?

Vücuttaki hormonların oluşumunu sağlayan salgı bezlerinin tümünü içerir. Bu hormonların değişimine bağlı rahatsızlıklardır.

Endokrinoloji Bölümünün Baktığı hastalıklar:

Tiroid bezinin az çalışması: Buna bağlı halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk ve uyku durumu. Konsantrasyon bozukluğu, sersemlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, kabızlık, kilo alımı, göz kapaklarında ve bacaklarda şişlikler, ter azalması, üşüme, sesin kalınlaşması, ses kısılması, reflekslerin azalması, tansiyon, nabızda düşme, kolesterol yüksekliği, gebe kalmakta güçlük, adet düzensizlikleri, çocuklarda boy kısalığı ile gelişmede gerilik.

Tiroid bezinin çok çalışması – Hipertiroidi: Sinirli olma, heyecan, kilo verme, duygusallaşma, vücut sıcaklığının artması, terleme, nabızda ve tansiyonda yükselme, ellerin titremesi, sıcağa hassasiyet, bağırsaklarda hareketlenme, adet düzensizlikleri, bazen çift olarak görme.