Dünyada bir yılı aşkın ve Türkiye'de ise yaklaşık bir senedir süren koronavirüs mücadelesi ile ilgili en merak edilen konulardan biri aşı. Aşının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağı vatandaşların arama motorlarında en fazla arattığı başlıklardan birkaç tanesi.

Aşı ilk önce kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız kayıtlarından pandemi aşısında öncelik verileceklere ilişkin listeyi oluşturmaya başladı. Aşılar ilk olarak genç ve sağlıklı gruba yapılacak. Sağlık çalışanları ve polisler de öncelikli listede.

Hangi hastalara korona aşısı yapılmayacak?

Koronavirüs salgınının durdurulmasıyla ilgili planlamalar, 'aşı bağışıklığı, toplumsal bağışıklık ve virüsün mutasyona uğraması' hesaba katılarak yapılıyor. Bulaşın önlenmesi için günlük kararlar alınırken, orta vadede yapılacak çalışmalar da masaya yatırılıyor.

Sağlık Bakanlığı, grip aşısından sonra e-Nabız kayıtlarından pandemi aşısında öncelik verileceklere ilişkin listeyi de oluşturmaya başladı.

Risk alınmaması için ilk etapta 65 yaş üstüne korona aşısı yapılmayacak.

Henüz aşıların bağışıklıklarının ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi ise bulunmuyor. Çalışmaların olması gerekenden hızlı tamamlanması nedeniyle aşılarla ilgili zaman zaman tereddütler oluştuğu, ancak büyük problemler beklenmediği dile getirildi.

Aşıların, grip aşısı uygulamasından farklı olarak genç ve sağlıklı kişilere yapılacağı belirtildi. Bu aşılar, 65 yaş üstüne ise yapılmayacak. Aşılar bu yaş grubunda hiç denenmediği için risk alınmayacak. Önceliğin sağlık personeli, polisler veya insan yoğunluğu bulunan yerlerde görev yapanlar olarak belirleneceği de ifade edildi.