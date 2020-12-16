Bağışık sistemini güçlendirecek yiyecekler? | Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusu son bir yılda en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Koronavirüs salgınına karşı dirençlerini güçlendirmek isteyenler bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceklerini araştırıyor. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısaca anlatmak gerekirse bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan bir ordudur.

Hangi gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirir?

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler hangi gıdaları tüketmeleri gerektiğini araştırıyor.

Badem

E vitamini yönünden zengin olan badem önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Lif kaynağı olan badem her gün ölçülü olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ay çekirdeği

Kalp sağlığı için son derece kıymetli olan ayçekirdeği içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Elbette faydalı diye avuç avuç ay çekirdeği tüketmek doğru değil. Unutmayın içerdiği yağ sebebiyle fazla tüketildiğinde ay çekirdeği kilo almanıza yol açabilir. Ne demişler 'azı karar çoğu zarar.'

Kivi

Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan kivi tam bir C vitamini deposudur. C vitaminin yanı sıra kivi K ve E vitamini de içerir. Bağışıklık sistemini güçlendiren kivi sindirim sistemini de düzenler.

Zencefil

Bağışıklık denildiğinde akla gelen ilk ürün zencefildir. Taze ya da toz zencefilli tüketerek bağışıklığınızı güçlendirip, kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca zencefil iyi bir ağrı kesicidir.

Ispanak

Magnezyum deposu olan ıspanak güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarlarından biridir.