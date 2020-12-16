  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hangi gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirir?
Sağlık

Hangi gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirir?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? | Koronavirüs salgını sebebiyle neredeyse herkes güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın yollarını araştırıyor. Uzmanlar ilaç desteğinden daha çok sağlıklı beslenmeyle bağışıklık sisteminin güçleneceğini belirtiyor. Peki, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ne yenir ne içilir? | Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendirir? | Bağışıklık sistemi nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:33:00 - 2020-12-16 18:34:23
Hangi gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirir?

Bağışık sistemini güçlendirecek yiyecekler? | Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi konusu son bir yılda en çok merak edilenler arasında yer almaya başladı. Koronavirüs salgınına karşı dirençlerini güçlendirmek isteyenler bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceklerini araştırıyor. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi veya immün sistem, bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir. Kısaca anlatmak gerekirse bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan bir ordudur.

Hangi gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirir?

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler hangi gıdaları tüketmeleri gerektiğini araştırıyor.

Badem

E vitamini yönünden zengin olan badem önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Lif kaynağı olan badem her gün ölçülü olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ay çekirdeği

Kalp sağlığı için son derece kıymetli olan ayçekirdeği içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Elbette faydalı diye avuç avuç ay çekirdeği tüketmek doğru değil. Unutmayın içerdiği yağ sebebiyle fazla tüketildiğinde ay çekirdeği kilo almanıza yol açabilir. Ne demişler 'azı karar çoğu zarar.'

Kivi

Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan kivi tam bir C vitamini deposudur.  C vitaminin yanı sıra kivi K ve E vitamini de içerir. Bağışıklık sistemini güçlendiren kivi sindirim sistemini de düzenler.

Zencefil

Bağışıklık denildiğinde akla gelen ilk ürün zencefildir. Taze ya da toz zencefilli tüketerek bağışıklığınızı güçlendirip, kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca zencefil iyi bir ağrı kesicidir.

Ispanak

Magnezyum deposu olan ıspanak güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarlarından biridir.

Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?
Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Altın süt nasıl hazırlanır faydaları nelerdir?

Zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Zencefilli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bunun intikamı kesinlik..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay