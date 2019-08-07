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Hangi ekmek daha sağlıklı? Ekmeği nasıl tüketmeliyiz?

Halk arasında beyaz ekmek en kötü ekmek ilan edildiğine göre yeni ekmek arayışına girmeli miyiz? Peki diğer ekmeklere ne kadar güvenmeliyiz? Hangi ekmeği nasıl tüketmeliyiz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
Hangi ekmek daha sağlıklı? Ekmeği nasıl tüketmeliyiz?

Son zamanlarda beyaz ekmek için yapılan kötü yorumların ardından hangi ekmek yenmeli tartışılır oldu. Ekmeği tamamen bırakmak pek mümkün görünmediği için yeni, zararsız ekmek çeşitleri araştırılmaya başlandı. Fakat ortak yanılgı, yanlış ekmeği fazla tüketmekten kaynaklı. Oturup bir ekmek yemek hiç bir çeşit için sağlıklı olmayacaktır.
Uzmanlar her öğünde farklı besin değerlerine sahip ekmekleri tüketmenin daha faydalı olacağını belirtiyor. Sizde öğünlerinize uygun besin değerine sahip ekmekleri bularak bir düzen oluşturabilirsiniz.

Her öğün farklı ekmekler tüketmek, vücudunuza farklı birçok besin değerinin gireceği anlamına gelir. Fakat bu husustada dikkat edilmesi gereken nokta "yeteri kadar tüketilmesi" olacaktır.

-Tam buğday ekmeği

4 dilim ekmek için;

  • Enerji: 265 kcal
  • Karbonhidrat: 54,8 g
  • Protein: 8,4 g
  • Yağ: 1,64 g
  • Lif: 1,43 g 
  • Fosfor: 208,15 mg
  • Niasin: 3,71 mg
  • Kalsiyum: 19,94 mg
  • Folikasit: 0,48
  • B12:0,39 mg
  • B2:0,22

besin değerine sahiptir. Rafine edilmemiş halde olan buğday unundan yapılmış ekmek en sağlısı kabul edilebilir. Zengin besin içeriği ve lifi sayesinde tokluk hissini erkenden veriyor. Tadı dolayısıyla beyaz ekmekle kıyaslayanlar ilk başta yemek istemeyeceklerdir fakat şekerinizi de dengeleyebilme özelliğine sahip olduğu için bu ekmeği beyaz ekmeğin yerine koymanızı tavsiye ederim.

 

- Çavdar ekmeği

4 dilim ekmek için;

  • Enerji:224 kcal
  • Çinko: 46 mg
  • Protein: 8,63 g
  • Diyet lifi: 4,43 g
  • Yağ: 0,45 g
  • Kalsiyum: 78,5 mg
  • Demir: 2,8 mg

Buğday ve çavdar ununun karışımıyla elde edilen çavdar ekmeği, en doyurucu ve en çözünür life sahip ekmektir. Obezite riskinizi azaltma ve yine şeker direncinizde düzenleme yapabilen bir yapıya sahiptir.

 

- Kepek ekmeği

4 dilim ekmek için;

  • Enerji: 220 kcal
  • Çinko: 42 mg
  • Protein: 8,6 g
  • Diyet lifi: 7,66 g
  • Yağ: 2,01 g

Tam buğday unu ve ham kepeğin karışması sonucu elde edilen kepek ekmeği, beyaz ekmeğe kıyasla oldukça fazla posaya sahip olsa da vücuttaki bazı vitaminlerin kullanılmamasına sebep olduğu için düşünüldüğünün aksine zararlıdır.

Aslında beyaz un başka tahıllarla doğru birleştirilmediği için zararlı konumundadır. Eğer hala ekmek yemeye devam etmek istiyorsanız en azından dilim sayınızı düşürmeli ya da bazı öğünlerde farklı ekmek türleri tüketmelisiniz.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
  1. Beslenme
  2. doğru beslenme
  3. ekmek tüketimi
  4. sağlık

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