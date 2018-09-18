Hangi durumlarda kolonoskobi yapılır?

KOLONOSKOBİ NEDİR?

Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serdar Akça, kolonoskopi ile ilgili merak edilenler hakkında şunları söyledi:

Kolonoskopi kalın bağırsağın görüntülenmesine yarayan bir tanı yöntemidir. Ultrason, tomografi, sanal tomografi ve dışkıda gizli kan tetkiki gibi işlemler sindirim sistemi hakkında birtakım ön bilgiler verir. Ancak alınan sonuç, kolonoskopi kadar kapsamlı olmamaktadır.

Kolonoskopide, bir ucunda kamera olan yaklaşık serçe parmak kalınlığında siyah bir hortum ile bağırsağa girilir ve içerisi incelenir. Hiçbir şikâyet olmasa da 50 yaş sonrası doktorunun önereceği aralıklarla kolonoskopi yaptırılması gerekmektedir.

HANGİ DURUMLARDA KOLONOSKOBİ YAPILIR?

Birince derece akrabalarda kolon kanseri veya kolon polibi teşhis edilmesi

Dışkıda kan

Kansızlık ve demir eksikliği

Bazı kronik hastalıklar

İltihaplı bağırsak hastalıkları

Dışkılama alışkanlığında ciddi değişiklikler

Kabızlık ya da ishal

Kilo kaybı

Uzun süren karın ağrısı

Dışkıda kan her zaman kanser habercisi değildir, hemoroid de olabilir. Ancak bunun doğru teşhis edilmesi için mutlaka doktora danışmak gerekmektedir.

Polip, bağırsağın içinden gelişen küçük yapılardır. Bunlar zaman içinde büyüyüp, kanserleşme riski taşımaktadır. Eğer polipler erken tespit edilir ve çıkartılırsa, poliplerin neden olacağı kolon kanserinin önüne geçilmiş olur.

Kolonoskopi konusunda hastaları en çok ailesi ve yakın çevresinden duydukları kaygılandırmaktadır. Anlatıldığı kadar zorlu bir işlem değildir. İyi bir bağırsak temizliği, işlem kalitesi yükseltir. Ayrıca düzenli olarak alınan ilaçlar varsa doktor bilgilendirilmeli ve özellikle kan sulandırıcı ilaçların işlem sırasında kanama riskini artırabileceği unutulmamalıdır. İşlemden bir gün önce hiçbir şey yenilmemesi ve sadece sıvı alması gerekmektedir.

Suyun yanı sıra soda, elma suyu ya da farklı alternatifler de tüketilebilir. Sıvı tüketimi hastaya göre planlanır. Tansiyon düşüklüğünde tuzlu su da önerilir. Kolonoskopi öncesi hastanın durumuna uygun temizlik solüsyonları kullanılır. Bunlar, yaşa ve sağlık durumuna göre seçilir. Ancak en önemlisi, hastanın bir gün önceden berrak sıvı tüketmesi ve doktorunun verdiği ilaçları kurallarına uygun şekilde kullanmasıdır.

İşlem sonrası anestezinin etkisi ortadan kalkana kadar hasta 1 saat gözlem altında kalır ve ardından da hastaneden ayrılabilir. Anestezi alan hastaların eve arabayla dönmeleri ya da işe gidip, dikkat gerektiren çalışmalar yapmaları önerilmez.

Hasta, işlem sonrası gaz şikayeti yaşayabilir. Bunun nedeni, kolonoskopi sırasında bağırsağı görmek için verilen hava kaynaklıdır. Kısa süre içinde geçer. Kolonoskopi kaygısının yersiz ve yanlış olduğu, uzman ellerde yapılırsa ve hasta üzerine düşeni yaparsa son derece etkili sonuç verdiği unutulmamalıdır.