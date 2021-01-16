Hangi çizgiden söz ediyorsun Mustafa Kamalak? AK Parti’ye ‘aman ha’, CHP’ye ‘ha ha ha’

Son günlerdeki çıkışlarıyla tepki çeken eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu. AK Parti karşıtlığına devam eden Kamalak, merhum Necmettin Erbakan hocaya düşmanlık yapan ve Milli Görüş ideolojisinin tamamen karşısında yer alan CHP ile yapılan ittifaka ses çıkarmadı. Saadet Partisi’nin 3-5 milletvekiline razı olacak bir parti olmadığını söyleyen Kamalak, CHP ile yapılan anlaşmayla Meclis’e 2 vekil sokmayı başardıklarını unuttu.

Kamalak şunları söyledi:

“İl başkanları partililer arayıp ‘Sakın ha Cumhur ittifakında yer almayın' diyor. SP ilkelerinden asla taviz vermez. Ayrıca bu çağrılar partimizde bir ayrışmaya da sebep olmaz.

Oğuzhan Bey benden çok daha fazla bu partiye emek vermiş değerli bir büyüğümüzdür. Partiyi öylesine AK Parti'ye vereceğini düşünmüyorum. Yani arkadaşlarımız doğrusu bu görüşmeden rahatsız oldu. Arkadaşlara söylediğimiz söz de şu: ‘Endişe edecek bir durum yoktur, Oğuzhan Bey başkasının ayağına gitmedi, devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımız Saadet Partisi yüksek istişare kurulu başkanını ziyaret etti. Meseleye bu açıdan bakın tedirgin olmaya lüzum yoktur' diye kardeşlerimize arkadaşlarımıza açıklamada bulunuyorum.

Erdoğan'ın yeniden seçilebilmesi için yüzde 50 artı 1'e ihtiyacı var. Kopan oyları telafi için ziyaretler yapıyor. AK Parti Saadet Partisi'nin hayrına bize gelmedi. Nitekim seçimlere gidilirken de ittifak arayışları içerisinde AK Parti'nin teklifi ‘Bize katılın' biçimindeydi. Tıpkı Numan Kurtulmuş'un partisini kapatıp gitmesi gibi. Bizim Saadet Partisi'ni kapatıp, AK Partiye katılmamız asla edilecek bir durum değil. 3-5 milletvekilliğine razı olacak bir parti değildir Saadet Partisi. Çünkü Saadet Partisi satılık bir parti değildir.

Tabii ki tarihi geçmiş açısından baktığımızda çizgi bakımından, mesafe yönünden Saadet ile AK Parti arası mesafe daha kısadır. Ama uygulamaya baktığımızda durum farklı. Velhasıl özü itibariyle biz bütün partilerle görüşebiliriz ama ilkeler çerçevesinde. Hedefimiz, amacımız bu milletin yarınlarını daha huzurlu daha refahlı seviyeye ulaştırmak. AK Parti ‘Biz hata ettik, özümüze dönüyoruz, milli görüş ilkeleri doğruymuş' dediğinde orayla da görüşürüz. İttifak olur olmaz o hususta söyleyeceğim bir şey yok. Bu gelişmelerin Saadet Partisi içinde de bir ayrışmaya sebep olacağını sanmam. Çünkü zaten Saadet Partisi tabiri caizse arındı, arındı özü kaldı. 10-15 senedir ayağı öpülecek kişiler partiyi omuzlayıp götürüyor. Bu fedakarlıklarını, bu yiğitliklerini bırakamazlar. Çünkü her biri için parti evladından daha ileri konumdadır.”